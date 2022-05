Monaco: "Très heureux" à l'ASM, Mitchell veut revivre "de belles soirées à Louis-II"

Le directeur sportif britannique de l'AS Monaco, Paul Mitchell, fait le bilan de la saison monégasque terminée à la 3e place de Ligue 1, en huitième de finale de Ligue Europa et demi-finale de Coupe de France. Souvent annoncé sur le départ, le dirigeant réaffirme son souhait de rester sur le Rocher pour continuer de faire grandir le club. Il évoque la confiance de son président, revient sur la nomination de Philippe Clement pour remplacer Niko Kovac, parle aussi du mercato passé et celui à venir ainsi que de ses ambitions pour le club de la Principauté.

Paul, quel sentiment avez-vous avec cette deuxième place en Ligue 1 qui s'est échappée dans les dernières secondes de la dernière journée ?

On aurait aussi pu finir quatrième (il sourit). Avant tout je suis fier de l'équipe et surtout de sa réaction depuis le mois de janvier. Je voulais voir de la cohérence dans ce groupe qui est encore jeune et ils m'ont donné tout ce qu'ils avaient jusqu'aux derniers moments. J'ai toujours ce goût amer mais au fil des jours je ressens un sentiment de fierté. De janvier à mai nous avons fait un travail incroyable en prenant le même nombre de points que le PSG.

Limoger Niko Kovac a beaucoup été critiqué, que ce soit par quelques observateurs ou supporteurs, mais Philippe Clement a su faire ses preuves... Comment le percevez-vous ?

Je n'aime pas regarder cette décision comme quelque chose de bon ou de mauvais et que les résultats vous donnent raison ou tort. C'était un moment durant lequel on ressentait qu'on avait besoin d'un changement, d'une nouvelle voix, on avait perdu six positions sur les derniers matchs... Nous voulions plus de cohérence dans le groupe, nous sentions que certains joueurs n'étaient pas maximisés dans leur potentiel et leur croissance. C'était le moment de changer. Quand vous faites un changement, 50% des gens vont penser que c'est une bonne chose, 50% le contraire, c'est la société moderne mais en interne nous en savons un peu plus, nous pouvons sentir ce qu'il se passe dans le groupe, voir comment il se développe et ainsi utiliser notre expérience, nos mesures objectives pour suivre le développement de l'équipe. Nous avons eu l'opportunité de faire venir Philippe (Clement). C'est un gagnant qui avait une gestion différente d'un groupe, qui pouvait porter cette nouvelle voix et amener ce groupe plus loin. Comme toujours, c'est génial quand ça marche.

Votre recrutement a aussi fait l'objet de plusieurs critiques cette saison. Certaines recrues se sont révélées en fin de championnat. Êtes-vous satisfait de leur apport ?

Je pense que je le suis. Comme lorsqu'on a ressenti que c'était le moment de changer d'entraîneur, on a senti qu'il y avait plus de potentiel en général dans toute l'équipe. Si vous prenez un joueur plus expérimenté comme Wissam Ben Yedder, regardez ce que les recrues ont changé pour lui. Elles l'ont revitalisé et il a réussi une des saisons les plus prolifiques de sa carrière. Elles ont aussi eu un impact sur Youssouf Fofana par exemple. Il a terminé si fort la saison dernière mais n’a pas pu trouver la même connexion et le même rythme avec l’entraîneur en début de saison. Nous savions que les recrues que nous avons fait venir avaient du potentiel et des qualités mais qu’elles ne les avaient pas encore montrés. Je comprends alors que les supporteurs aient été frustrés de ne pas les voir. Je pense pouvoir dire maintenant la saison terminée que dans son ensemble, tous ont ajouté de la valeur à différents niveaux et de différentes manières. Globalement, on est content de la progression de l’équipe.

Être deuxième ou troisième, ce n'est pas la même chose pour un directeur sportif concernant le mercato à venir...

C'est vrai que cela devient plus compliqué, le marché devient plus agressif, il se réveille du Covid. Nous avons planifié, comme toujours, nous avons un objectif stratégique de croissance et de développement du club qui nous donnera plus de clarté sur la position à avoir la saison prochaine. Je pense aussi à ce que nous avons fait ces dernières années, nous avons créé. Non seulement nous avons reconstruit les infrastructures mais aussi reconstruit l'image de Monaco en Europe. Je pense que cela devrait nous donner une vraie force pour obtenir des bons profils et améliorer l'équipe.

Ce sera certainement sans Aurélien Tchouaméni qui, selon nos informations, rejoindra Liverpool ou le Real Madrid…

(Rires) Je n’ai pas de préférence pour être honnête. Comme toujours lorsque vous vendez un joueur, il faut une rémunération équitable. Le marché est différent chaque année. Tout le monde a pu se rendre compte du top joueur qu’est Aurélien mais tout le monde sait aussi qu’on est un club ambitieux avec un actionnaire ambitieux donc non je n’ai aucune préférence quand on parle de le vendre. Il faudra être très agressif en termes d’offre pour que nous puissions perdre un joueur aussi incroyablement doué.

S’il part, Philippe Clement disait qu’il sera difficile de trouver un joueur de son calibre pour le remplacer. Comment anticiper ?

C’est bien pour cela qu’il est si recherché (rires), parce que le marché est généralement assez intelligent surtout dans les clubs que vous avez mentionnés. C’est pour cela que le remplacer sera incroyablement difficile mais nous essaierons d’augmenter la pleine capacité de l’équipe. Je pense qu’il est important de continuer à construire l’équipe et de ne pas se concentrer uniquement sur les individus qui la compose. Nous avons un style de jeu très compétitif et pour nous ce serait une marque de succès de construire le volume de l’équipe et la qualité de l’ensemble du groupe parce que nous allons aussi sortir de la pré-saison avec des matchs qui s’enchaîneront jusqu’à la mi-septembre. C’est pour cela que je pense que remplacer Aurélien Tchouaméni à ce moment-là serait une tâche difficile mais elle le serait pour n’importe qui.

Vous concernant, votre nom est beaucoup revenu en Angleterre, les rumeurs ont été persistantes. Serez-vous encore à Monaco la saison prochaine ?

Mon envie est de rester ici bien sûr, on m’a beaucoup posé la question cette saison. Il s’agit aussi d’une question de principe sur l’accord que je peux avoir avec Dmitry Rybolovlev, sur la façon dont nous devons travailler ensemble, ce que nous voulons pour le club et comment nous voulons qu’il soit vu. Nous avançons dans une direction très moderne, avec des innovations, un processus, des personnes formidables et une culture riche. Je pense que le club mérite tout cela. Je suis très heureux ici. Nous commençons un voyage et c’est déjà très excitant mais c’est aussi pour cela que j’ai plus de gris sur ma barbe. J’aimerais continuer ce voyage avec l’AS Monaco comme je l’ai toujours dit depuis que nous avons cet accord, cela fait maintenant deux ans. Si nous nous en tenons à cette façon de travailler des deux côtés, alors l’équipe et moi-même progresserons avec le club.

Avez-vous été perturbé par ce qui a pu se dire dans la presse cette saison et avez-vous été soulagé d’avoir le soutien de votre président ?

J’ai toujours senti du soutien pour être honnête. Je pense que j’ai eu, avec les gens qui m’ont rencontré pendant cette période dont le Président, des discussions très ouvertes. Quand j’ai commencé il y a deux ans, nous nous sommes dit que nous travaillerons dans la transparence et que nous garderions une ligne de communication du mieux que nous le pourrions. Je n’ai donc pas été surpris du soutien apporté même quand cela allait un peu moins bien. Notre actionnaire a compris la façon dont nous voulions travailler, le délai nécessaire à la livraison et la construction de nos infrastructures et des plateformes que nous avons mises en place.

L’objectif pour la saison prochaine, c’est d’éviter cette troisième place et se qualifier directement pour la Ligue des Champions ?

L’objectif restera toujours d’être compétitif dans le top de la Ligue 1 et cela devient de plus en plus difficile. Au cours des deux dernières saisons, je me suis aperçu à quel point la Ligue 1 est devenue compétitive même si je le savais déjà. La preuve, j’ai toujours essayé de recruter certains de ses meilleurs joueurs avant d’arriver à Monaco, comme Mukiele ou Nkunku par exemple. Les valeurs de transferts augmentent, la concurrence devient de plus en plus féroce, il est de plus en plus difficile d’arriver dans les derniers tours de coupe nationale. D’ailleurs c’est quelque chose qui a peut-être été un peu négligé, le fait qu’on arrive en finale l’année dernière et qu’on soit éliminé aux penalties en demi-finale cette saison. C’est aussi difficile d’arriver en huitième de finale d’une compétition comme la Ligue Europa mais Monaco a besoin de ça. Le club a besoin de jouer des gros matchs, des matchs relevés et toujours avoir l’ambition d’être présent dans ces rendez-vous. Nous pouvons être enthousiastes à l’idée de ramener le club vers ce type de matchs, vers de belles soirées au Stade Louis-II ou des finales de coupe.