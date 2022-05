Monaco: Clement donne des précisions sur l’avenir de Tchouameni

Philippe Clement s’est attardé sur le mercato de l’AS Monaco au cours d’un entretien accordé à RMC Sport, ce lundi. Le coach monégasque a notamment abordé le cas d’Aurélien Tchouameni, sollicité par de très grands clubs et dont le départ cet été est probable.

Aurélien Tchouameni vient-il de boucler sa dernière saison sous le maillot de l’AS Monaco ? Alors que le club du Rocher a terminé troisième de Ligue 1 au terme d’une 38e journée complètement folle, l’avenir du milieu international français est au coeur de toutes les attentions. Devenu incontournable dans l’entrejeu monégasque, l’ancien Bordelais est dans le viseur de nombreux cadors européens, dont Liverpool et le Real Madrid.

>> Toutes les infos et rumeurs mercato en direct

Le coach monégasque, Philippe Clement, a accordé un entretien à RMC Sport dans lequel il aborde l’avenir de son précieux milieu de terrain. Le technicien belge est catégorique: Tchouameni ne partira qu’en cas de très grosse offre. "J’ai parlé avec Aurélien, naturellement, comme avec tous mes joueurs. Je connais ses idées, elles sont bonnes. Il est ambitieux, mais il va partir d’ici seulement s’il y a une grande opportunité dans un grand club. C’est normal. Il est très content d’être ici. On verra dans les prochaines semaines."

Clement: "On est très motivé pour avoir une équipe qui peut prouver des choses la saison prochaine"

Comme indiqué par RMC Sport dimanche, Tchouameni, en fin de contrat le 30 juin 2024 avec Monaco, se donne quelques jours pour décider de sa prochaine destination. Liverpool et le Real Madrid sont les deux clubs en lice pour faire venir le milieu de terrain de Monaco, qui s'est mis d'accord avec les deux clubs. L'ex-Bordelais fera son choix avant la fin de la semaine mais, ce qu'il sait déjà, c'est qu'il n'ira pas au Paris Saint-Germain, le club de la capitale ayant un temps fait partie de la liste des prétendants sérieux.

Plus globalement, Philippe Clement s’est confié sur le prochain mercato de Monaco. "Tu as toujours une idée de l’effectif mais ce n’est jamais ce qu’il se passe à la fin, c’est comme ça dans tous les clubs. On a parlé de toutes les possibilités ces dernières semaines avec Paul Mitchell (directeur sportif) et le président. Tout est clair pour tout le monde, on est tous très motivés pour avoir une équipe qui peut prouver des choses la saison prochaine", a poursuivi le coach belge.