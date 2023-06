Monaco: un communiqué des ultras fustige l'état d'esprit des joueurs

Les Ultras Monaco 1994 ont publié jeudi un communiqué à travers lequel ils s'en prennent sévèrement à l'état d'esprit des joueurs ces dernières semaines. L'ASM n'a gagné qu'un de ses six derniers matchs.

La défaite à Rennes a été celle de trop pour les ultras monégasques. Longtemps à la lutte pour le podium, puis promise à une place en Coupe d'Europe, l'AS Monaco n'a remporté qu'un seul de ses six derniers matchs (à Angers, la lanterne rouge déjà reléguée) et a donc dégringolé. À l'aube du baisser de rideau sur la saison 2022-2023, le club du Rocher est désormais sixième et sa qualification pour la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence tient à un faux-pas de Lille (à Troyes) et/ou Rennes (à Brest); à condition de bien négocier la venue de Toulouse.

Mais à l'avant-veille du match, les Ultras Monaco 1994 ont décidé de sévir et ont publié un communiqué incendiant sur les réseaux sociaux. "Après avoir fait preuve de beucoup trop de patience et d'avoir cru en de fausses promesses, les Ultras Monaco ont décidé de s'exprimer aujourd'hui quant à la piètre situation de notre club", ont fait savoir les supporters. "L'AS Monaco est devenue un club de vacances pour des joueurs qui vont et viennent aux entraînements quand bon leur semble et qui ont déjà la tête à leurs futurs clubs, avec lesquels ils ont des accords de transfert."

Les ultras pointent du doigt l'investissement des cadres

Le groupe de supporters rappelle ainsi quelques écarts de comportement des joueurs. "Certains se plaignent de ne pas avoir assez de temps de jeu alors qu'ils passent plus de temps au bar que nous", condamne le communiqué. Et de reprendre : "De façon hallucinante, un cadre justifie son manque d'investissement sur le terrain parce que 'le stade sonne creux'. Un autre cadre se satisfait d'une 'saison complète' alors que l'objectif minimal annoncé en début de saison était le podium", relate la déclaration.

"Notre patience a atteint ses limites. Désormais, le message est très clair pour tout le monde: mouillez le maillot ou cassez-vous", conclut le communiqué des Ultras. Reste à voir s'ils seront entendus samedi, face à un Téfécé qui n'a plus rien gagné depuis son titre en Coupe de France le mois dernier.