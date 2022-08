Monaco: une défaite qui ne passe pas

l'AS Monaco s'est incliné 1-4 à domicile face à Lens samedi.

AS Monaco s’est lourdement incliné face à Lens, au-delà du score (1-4) c’est la manière qui ne passe pas! Si Philippe Clement s’est présenté en conférence de presse en évoquant la théorie de l’accident, selon nos informations, en privé, le coach belge semble plus lucide sur la prestation de son équipe mais aussi plus agacé.

La fébrilité de la défense monégasque est notamment au cœur de la froide colère du technicien belge. Si la piètre prestation de Vanderson peut effectivement être classé dans les accidents de parcours, les immenses difficultés éprouvées par la charnière centrale de Monaco depuis le début de la saison continuent d’interroger en interne.

Un mercato plus proactif

Que ce soit avec Maripán ou Badiashile associé à Disasi, La défense monégasque montre, match après match, des signes de faiblesse. Toutes compétitions confondues, Monaco a encaissé au moins un but lors de ces huit derniers matchs. Alors qu’il y a quelques semaines la piste Eric Bailly avait été évoquée en cas de qualification en ligue des champions, on nous confirme en interne que le recrutement d’un défenseur central supplémentaire pourrait être la priorité de la fin du mercato monégasque.

Mais la défense n’est pas le seul secteur à pointer du doigt: si la jeunesse d’Eliott Matazo laisse place à une prometteuse marge de progression, il fut encore hier trop tendre pour venir compenser le départ du Maestro Tchouameni, Mohamed Camara devra à terme compenser le départ de l’international au Réal.

La piètre prestation de Monaco laissera nécessairement des traces et devrait dicter sur le Rocher un mercato plus proactif dans les 11 derniers jours de celui-ci.