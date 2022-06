Montpellier: mercato, Coupe d’Europe, Delort… les confidences de Laurent Nicollin

Invité du Super Moscato Show sur RMC ce jeudi, Laurent Nicollin s’est longuement confié sur la situation du MHSC. Après avoir eu un mot pour Andy Delort, parti l’été dernier à l’OGC Nice, le président montpelliérain a notamment assuré que le club héraultais avait toujours des ambitions relativement élevées.

Dix ans après son improbable titre de champion de France, remporté au nez et à la barbe d’un Paris Saint-Germain tout juste racheté par les Qataris, Montpellier est quelque peu rentré dans le rang. Mais, une décennie après le parcours inoubliable d’Oliver Giroud, Younès Belhanda & Co, le club héraultais reste toujours ambitieux.

Invité du Super Moscato Show, de passage à Montpellier ce jeudi, Laurent Nicollin, le président du MHSC, a assuré que son club pouvait raisonnablement viser une qualification en Coupe d’Europe. "Accrocher une place européenne, c’est quelque chose qui peut être réalisable quand il y a des grosses équipes qui ne sont pas dans le coup, a confié Nicollin sur RMC. La saison dernière, on est cinquièmes à la trêve, donc on peut espérer que… Ça fait quatre, cinq ans qu’on espère et qu’on y arrive pas, mais il n’y a pas de raison."

Nicollin: "On ne désespère pas"

"Le problème qu’on a, c’est qu'il y a beaucoup de clubs qui ont beaucoup d’argent. Autant avant ils ne travaillaient pas bien, mais maintenant ils travaillent bien donc c’est un peu plus compliqué, a poursuivi, amusé, le boss montpelliérain. Mais on ne désespère pas."

Pour atteindre cet objectif, l’un des enjeux pour un club de cette dimension est de garder ces talents. Cet été, Laurent Nicollin espère voir ses cadres rester, même s’il avoue au micro du Super Moscato Show ne pas tout contrôler. "Je ne décide rien, vous savez, dans le football, ceux qui croient qu’ils gèrent quoi que ce soit se trompent. Un joueur peut partir du jour au lendemain, malheureusement c’est comme ça", a estimé le président du club héraultais, qui prend comme exemple le départ d’Andy Delort à Nice l’été dernier.

Delort ? "Une déception humaine"

"J’avais un très grand capitaine il y a un an, il avait un contrat en or, il était heureux ici… et il est parti. C’est une déception humaine. Après, il faudrait peut-être que je devienne un peu plus con et un peu moins dans l’affect. On dit souvent qu’on est un club de foot avec l’esprit rugby. On essaye d’être un club familial."