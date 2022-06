Mercato: un temps suivi par Nantes, Mollet quitte Montpellier pour Schalke 04

De retour en Bundesliga, Schalke 04 enregistre la signature de Florent Mollet en provenance de Montpellier. Le milieu offensif s'est engagé jusqu'en 2025.

Un nouveau Français en Bundesliga. Après quatre années à Montpellier, Florent Mollet a décidé de changer de championnat en rejoignant Schalke 04, qui retrouvera l’élite du football allemand cette saison un an après l'avoir quittée. Le milieu offensif (30 ans) s’est engagé avec le club de la Ruhr jusqu’en 2025. Le montant du transfert n'a pas été dévoilé.

"Pour survivre en Bundesliga, nous avons besoin de joueurs qui peuvent apporter à l'équipe de l'expérience et de la stabilité. Florent a tout ça. C'est un milieu expérimenté et créatif qui a joué plus de 300 matchs professionnels en France", s’est réjoui dans un communiqué le directeur sportif de Schalke 04, Rouven Schröder.

Un temps suivi par Nantes

Auteur de six buts et deux passes décisives en 38 apparitions cette saison toutes compétitions confondues, l'ancien Messin a un temps été suivi par le FC Nantes, qui jouera la Ligue Europa l'an prochain. Mais selon 20 Minutes, Antoine Kombouaré n'a finalement pas validé cette piste.

A Montpellier, ce début de mercato est décidément animé. La semaine dernière, le club de Laurent Nicollin a annoncé une excellente nouvelle à ses supporters avec la prolongation jusqu'en 2026 de Téji Savanier. Junior Sambia, Mihailo Ristic, Ambroise Oyongo, Matheus Thuler et Nicholas Gioacchini, eux, ont quitté l'Hérault.