Multi Ligue 1: Nice piège Rennes, Metz cartonne, Bordeaux réagit

En queue de peloton de la Ligue 1, Bordeaux et Metz se sont éloignés de la zone rouge ce dimanche, avec leurs victoires dans le cadre de la 18e journée. Rennes s'est incliné face à Nice, poursuivant ses performances en dent de scie.

Rennes-Nice: nouvelle défaite rennaise dans un choc pour le podium

Rennes s'est fait de nouveau piéger à domicile face à Nice (2-1), après son faux pas contre Lille il y a 10 jours. Les hommes de Bruno Genesio auront pourtant eu leur chance dans la première période, mais Nice s'est montré nettement plus efficace dans le dernier geste. Les Niçois reviennent à un point de la deuxième place, toujours détenue par leurs adversaires du jour.

Dans un match très tendu dans la course au podium, c'est le Niçois Kasper Dolberg qui avait ouvert le score sur penalty litigieux, après un duel aérien avec Baptiste Santamaria, 0-1. A la 32e, le Stade Rennais perdait son buteur en grande forme. Visiblement touché à la poitrine, Martin Terrier a laissé sa place prématurément à Kamal Deen Sulemana.

De retour des vestiaires, Youcef Atal a enfoncé le clou 0-2 sur une sublime frappe en une touche sur une passe de Kasper Dolberg. Sur le terrain, les esprits s'échauffent et les Rennais voient ce match capital pour assoir leur deuxième place s'envoler. C'est finalement Benjamin Bourigeaud qui viendra remettre les siens dans la partie, d'une tête rageuse dans la surface sur un bon centre d'Adrien Truffert. Une réduction de l'écart 1-2 qui n'a pas suffi.

Metz-Lorient: la bonne opération des Messins

Les Lorrains menaient déjà 3-0 dès la 19e minute, et les Bretons ne s'en sont jamais relevés. Grâce à un immense Farid Boulaya, les hommes de Frédéric Antonetti remontent provisoirement à la 18e place, synonyme de barrages, quand les Merlus vivent une septième défaite d'affilée. 3-0 à la pause avec notamment un sublime coup franc direct de Farid Boulaya et l'homme de cette première période messine prévient. Il n'y aura pas de pitié pour les Lorientais en seconde période : "La meilleure défense c'est l'attaque."

Malgré un but du jeune allemand Moritz Jenz à la 69e minute pour le 3-1, les Bretons ne reviendront jamais dans la partie. Les Lorrains viendront marquer le but du 4-1 à la 80e sur un centre de Farid Boulaya pour la tête d'Ibrahima Niane, qui répond ainsi à Frederic Antonetti qui n'avait pas été tendre avec lui le week-end passé. Une belle victoire à domicile pour les Messins qui n'avaient plus gagné à Saint-Syphorien depuis janvier 2021.

Troyes-Bordeaux: un braquage réussi pour les Girondins

Les Troyens n'auront pas démérité face aux Girondins, mais ce sont bien les Bordelais qui s'imposent et engrangent leur première victoire depuis le 31 octobre dernier. Les hommes de Laurent Battles auront eu les occasions, mais ceux de Vladimir Petkovic se sont montrés plus réalistes. Avec cette victoire, Bordeaux s'échappe de la zone de relégation et Troyes stagne à la 17e place.

Pourtant, Xavier Chavalerin avait ouvert le score pour les locaux sur un bon centre d'Oualid El Hajjam. Mais deux minutes plus tard, les Troyens se trouvent pris à leur propre jeu quand le défenseur Yoann Salmier se jette pour dévier un centre de Yacine Adli, 1-1. Jamais avares d'efforts, les Girondins finiront par prendre les devants à la 55e quand Remi Oudin vient déposer un caviar sur la tête de Hwang Ui-Jo, 2-1. Bordeaux signe ainsi sa troisième victoire de la saison et se donne de l'air.

Angers-Clermont : un pénalty pour mettre un terme à sa mauvaise série

Grâce à un but sur pénalty à la 84e minute, les Clermontois signent une victoire à l'arrache face à Angers. Le meilleur buteur de l'équipe auvergnoise Mohamed Bayo, qui compte déjà 9 buts, s'est chargé de tirer ce pénlaty décisif pour sortir le club de sa mauvaise passe, eux qui n'ont pas gagné depuis mi-octobre. Angers de son côté s'est montré peu convaincant, et n'a pas vraiment fait trembler le portier auvergnois.