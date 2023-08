Nantes: des points ou la porte pour Aristouy

Battu dimanche dernier à la Beaujoire par Toulouse, le FC Nantes a un calendrier chargé en ce mois d'août. Pour l'entraîneur Pierre Aistouy, il apparaît impératif de prendre rapidement des points, au risque d'être rapidement écarté.

Le mouvement perpétuel a de beaux jours devant lui au FC Nantes. Pas sur le terrain, mais sur le banc. Avant même le début du championnat, la direction du club s’interrogeait sur les capacités de Pierre Aristouy à mener la mission maintien. Après la défaite à domicile face à Toulouse (1-2) dimanche dernier, on ne peut pas dire que le jeune coach ait rassuré ses employeurs.

Conséquence, en cas de bouillon face à Lille ce dimanche (13h) et après six matchs avec les pros, Aristouy pourrait battre les records de Domenech et Cardoso restés huit matchs seulement à la tête des Canaris. On n'en est pas là mais l’agitation, qui ne quitte jamais longtemps les bords de l’Erdre, est déjà de retour avant le triptyque Lille-Monaco-Marseille au soir de la fermeture du mercato le 1er septembre. Il reste donc 15 jours aux Canaris pour prendre des points.

Le projet: prendre des points

Si Pierre Aristouy, biberonné à l’école nantaise de 1994 à 2002, a démontré qu’il avait un vrai projet de jeu, il sait que le temps joue contre lui. Car le FC Nantes reste sur le traumatisme d’un maintien qui s’est joué d’un but et jusqu’à la dernière minute la saison passée. Il faut donc vite engranger pour ne pas redémarrer la saison dans une dynamique négative.

Ceux qui prônent déjà le changement mettent en avant la moyenne de deux buts encaissés en préparation et face à Toulouse (12 en six matchs), les deux victoires en dix matchs du nouveau venu, la préparation physique entre ceux qui ont des crampes au bout d’une heure comme Coco et les blessés (Casteletto, Centonze…) ou encore les choix tactiques différents en préparation et face à Toulouse (défense à 5, Merlin sur le côté…).

Les soutiens de Pierre Aristouy opposent à ces détracteurs les départs de deux joueurs majeurs (Blas et Girotto), des recrues qui n’arrivent que maintenant et la volonté du coach de mettre en place un projet de jeu qui demande un peu de temps. Les Brésiliens Marquinhos et Douglas Augusto n’ont d’ailleurs été présentés que ce mercredi et ont joué quelques minutes dimanche dernier. Si d’autres recrues sont attendues, ça ne sera pas le cas au poste de gardien. Descamps va remplacer Lafont, absent pour deux mois et qui pourrait finalement prolonger son contrat faute de départ dans un autre club.

"Ne pas se laisser polluer"

Arrivé de l’équipe des moins de 19 ans comme pompier au chevet de l’équipe pro à quatre matchs du terme du championnat, Pierre Aristouy a réussi son pari en maintenant le club dans l’élite. En s’engageant plus loin dans l’aventure, le natif de Mont-de-Marsan savait exactement à quoi s’attendre. Dans son entourage, on souffle: "Il n’y a aucune inquiétude mais ce n’est pas un magicien. On sait que ça peut durer un mois, quatre mois ou cinq ans. Il ne faut pas se laisser polluer pour ne pas avoir de regrets."



Si Pierre Aristouy reste la priorité, après les doutes et en cas de naufrage à Lille, la famille Kita ira sans doute plus loin dans la démarche. Si la piste de Christophe Galtier avait un temps été sondée en fin de saison dernière avant le choix de l’entraîneur des moins de 19, elle est moins chaude que celle qui mène à Frédéric Antonetti l’ancien entraîneur de Strasbourg. Le Corse est aujourd’hui l’entraîneur en activité qui compte le plus de matchs coachés en Ligue 1 (631), à quelques encablures d’un certain José Arribas.