Nantes: ''Je respecte tout le monde'', Mohamed revient sur la polémique du maillot arc-en-ciel

Dans une interview donnée jeudi au journal L'Equipe, l'attaquant du FC Nantes Mostafa Mohamed est revenu sur la polémique du maillot arc-en-ciel, qu'il a refusé de porter lors de la 35e journée de Ligue 1.

''J'avais le sentiment d'abandonner un peu l'équipe à ce moment-là.'' dit Mohamed Mostafa à L'Équipe. Lors de la 35e journée de Ligue 1, l'attaquant avait refusé de jouer un match, avec un maillot dont le flocage était aux couleurs du drapeau LGBT+, à l'occasion de la campagne de la Ligue de football professionnel pour la lutte contre l'homophobie. Le FC Nantes avait alors sanctionné son joueur financièrement et l'amende avait été reversée à l'association SOS Homophobie.

"Pour moi, la page est tournée"

À présent, Mostafa Mohamed souhaite passer à autre chose: ''Le club a déjà communiqué à ce propos, je n'ai aucunement l'envie de revenir dessus. C'était au-delà de mes capacités, j'avais évidemment le sentiment d'abandonner un peu l'équipe à ce moment-là. Mais je respecte tout le monde, c'est d'ailleurs pour cette raison que je joue encore en faveur du FC Nantes. Pour moi, la page est tournée''.

L'attaquant égyptien a apprecié la compréhension des supporters nantais: ''Certainement qu'ils ont compris, un peu, mon point de vue. Que je suis respectueux des gens et ils me respectent en retour. C'est vraiment un grand public, chaleureux. Si je pouvais jouer les 34 journées de L1 à La Beaujoire, je ne dirais pas non. L'ambiance est folle, je kiffe.''