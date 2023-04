Nantes: Kombouaré réaffirme sa confiance en Delort, sifflé par la Beaujoire comme Sissoko avant lui

Arrivé l’hiver dernier à Nantes dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat obligatoire, Andy Delort est en difficulté. Sifflé par son public lors du match nul contre Monaco 2-2, l'attaquant peine à se montrer prolifique. Interrogé sur la situation compliquée de l’Algérien, Antoine Kombouaré a défendu son joueur, convaincu l’ancien Niçois peut inverser la tendance.

Un match nul arraché de justesse contre Monaco, une qualification en finale de la Coupe de France. Autant d’éléments qui pourrait faire de l’aventure d’Andy Delort à Nantes un succès. Pourtant, c’est loin d’être le cas. Arrivé en provenance de Nice l’hiver dernier, l’Algérien devait être la machine à but des Canaris. En Ligue 1, le buteur n’a toujours pas marqué avec son nouveau club.

Titulaire ce dimanche contre Monaco, Delort a connu une soirée compliquée et a été sorti dès la 58e minute. Conspué par son public, le joueur de 31 ans est directement parti aux vestiaires. Après la rencontre, l’international a tout de même vu son entraineur Antoine Kombouaré le soutenir: "J'ai confiance en lui. J'ai énormément confiance en lui, le groupe a confiance en lui. Qu'ils reçoivent des sifflets de la part du public, ce n'est pas grave."

"Il a suffisamment d’expérience pour comprendre la situation"

Pour ne rien arranger à sa situation personnelle, Delort a vu son remplaçant Mohamed inscrire le premier but annonciateur de la remontée des Nantais. Si d‘un point de vue collectif, c’est bénéfique pour l’équipe, le coach admet que cela peut être compliqué à digérer pour le sortant: "S'il a perdu confiance? Oui mais c'est logique. Tu es en difficulté, tu sors, ceux qui rentrent marquent et font ce qu'il faut pour ramener un point... mais c'est la vie d'un sportif. Ce n'est pas la première fois qu'il vit ça. Il a suffisamment d'expérience pour comprendre la situation. Le principal, c'est surtout de rester calme."

Si Delort est loin d’avoir conquis le cœur des Nantais, Kombouaré est convaincu qu’il suffit de pas grand chose pour voir l’Algérien faire l’unanimité en sa faveur: "S'il se fait siffler et qu'à la fin de la saison on est maintenus, moi ça me va. Et c'est peut-être Andy qui va nous marquer les buts pour nous maintenir en Ligue 1."

L’exemple Sissoko

Preuve que l’avis populaire peut changer, le coach nantais évoque le cas Sissoko. Arrivé l’été dernier, le milieu de terrain a mis du temps à convaincre, mais est aujourd’hui un élément indispensable à Nantes: "Je vais donner l'exemple de Moussa Sissoko. Pendant six mois, il a été conspué, insulté. Aujourd'hui, les mêmes qui lui jetaient des cailloux, ils sont en train de dire que c'est un formidable Moussa Sissoko."

Malgré ces sifflets, Nantes a réalisé une bonne opération pour le maintien en obtenant le point du match nul. Les Canaris comptent cinq points d’avance sur le premier relégable. Afin d’aborder cette lutte pour le maintien, le technicien appelle au "calme": "Continuons à travailler ensemble, à avoir confiance en ce qu'on fait nous et allons chercher les points du maintien ensemble."