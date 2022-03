Nantes: "On a les points du maintien", savoure Kombouaré qui vit quelque chose de "grandiose"

Après avoir décroché son ticket pour la finale de la Coupe de France mercredi, le FC Nantes a assuré son maintien en Ligue 1 en battant Montpellier (2-0) dimanche à la Beaujoire pour le compte de la 27e journée. Un vrai bonheur pour l’entraîneur des Canaris, heureux et soulagé après la rencontre.

Le FC Nantes sur son petit nuage. Invaincue depuis six matchs toutes compétitions confondues, l’équipe nantaise vient de boucler une semaine de rêve. Mercredi, les Canaris se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France après leur victoire aux tir au but face à l’AS Monaco. Ce dimanche, malgré la fatigue, ils ont dominé Montpellier (2-0) à la Beaujoire pour le compte de la 27e journée de Ligue 1.

Avec ce succès, les Nantais grimpent à la 6e place du classement et sont assurés d’être en Ligue 1 la saison prochaine. Une vraie satisfaction quand on se souvient que le FCN avait sauvé sa peau dans l'élite en barrage la saison passée. "On a les points du maintien, on a 42 points, c'est exceptionnel, a commenté Antoine Kombouaré. On vit quelque chose de grandiose en ce moment. On sait qu'on sera en Ligue 1 la saison prochaine. On peut être fier de ce que l'on accomplit."

"Mes joueurs sont grands"

Sur la victoire face à Montpellier, le Kanak reconnait que "la première période a été compliquée. Heureusement que la victoire soigne les bobos, poursuit-il. En revanche, en deuxième mi-temps, on n'a vu qu'une seule équipe sur le terrain. C'est une victoire logique, méritée. C'est la première fois cette saison qu'on rentre 40 fois dans la surface adverse."

Très satisfait par la performance de son équipe, Antoine Kombouaré a encensé ses joueurs : "Ils sont grands, appuie-t-il. Mon staff me l'a fait remarquer, en 2022, on est à 7 victoires et 2 nuls à la Beaujoire. Sur notre deuxième but, il y a les trois entrants. Cela veut dire beaucoup au niveau de la mentalité et de la cohésion de ce groupe." Prochain rendez-vous pour le FC Nantes, samedi à Troyes (21h).