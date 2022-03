Ligue 1: Rennes et Nantes s'imposent, Bordeaux battu par Troyes et un peu plus près de la L2

Rennes s’est imposé contre Angers ce dimanche après-midi en Ligue 1 (2-0), et les Nantais ont battu Montpellier (2-0). Pendant ce temps-là, Troyes a signé une très bonne opération en vue du maintien en s’imposant à Bordeaux (2-0), qui prend tout droit la direction de la Ligue 2.

Nantes-Montpellier : 2-0

Quatre jours après leur qualification pour la finale de la Coupe de France, les Nantais ont prolongé le plaisir en s’imposant contre Montpellier. L’ouverture du score est venue d’une inspiration de Ludovic Blas, de dos, excentré dans la surface de réparation. Sa passe a été reprise de la tête par Randal Kolo Muani (1-0, 69e) pour son 10e but de la saison. De quoi enflammer la rencontre. Les Canaris inscriront un deuxième but signé Willem Geubbels en toute fin de match (2-0, 90e+3).

Bordeaux–Troyes : 0-2

Troyes a remporté contre Bordeaux une victoire importantissime dans la course au maintien. L’Estac a ouvert le score sur un penalty de Mama Baldé à la demi-heure de jeu (1-0, 28e). Alors qu’ils avaient montré un meilleur visage depuis l’arrivée de David Guion, les Girondins ont replongé dans leurs travers. Apathiques, ils n’ont quasiment jamais été dangereux. Hwang s’est trouvé bien seul et Onana est passé à côté de son match.

En quête de solutions offensives, le staff bordelais a remplacé Adli par Elis à la pause. Sans que cela ne change grand-chose. Seule véritable occasion des Girondins: Rémi Oudin à la 49e. Servi par un joli centre, il s’est retrouvé seul dans la surface mais a complètement manqué sa frappe. Les Bordelais ont même concédé un deuxième penalty, à cause d’une faute de Fransergio, tout juste entré en jeu, transformé par Mothiba (2-0, 87e). Les Girondins restent derniers de Ligue 1 et s’enfoncent encore un peu plus vers la Ligue 2.

Rennes–Angers : 2 -0

Grâce à leur succès contre Angers, les Rennais se rapprochent de Marseille et du podium. Benjamin Bourigeaud a inscrit le premier but du match à la 33e (1-0). Les Bretons ont largement dominé puis ont géré leur deuxième mi-temps. Gaëtan Laborde, encore une fois brillant, doublera la mise en fin de match (2-0, 87e). Les Angevins concèdent eux une 6e défaite de suite.

Reims–Strasbourg : 1-1

La rencontre entre Rémois et Strasbourgeois a longtemps été très cadenassée et a fini par se décanter à la 70 minute de jeu. Les Alsaciens ont d’abord pris l’avantage grâce à Jean-Ricner Bellegarde. Mais Reims égalisera un quart d’heure plus tard avec un but de Jens Cajuste, un peu chanceux puisqu’il reprend le ballon du genou. Strasbourg concède un troisième match nul consécutif.