Nice: "A l’avenir, il réfléchira", Digard recadre Dante après sa colère froide

Didier Digard a recadré son capitaine Dante en conférence de presse ce vendredi. Le Brésilien avait eu des mots forts à l'issue du match nul face à Toulouse dimanche dernier (0-0).

Interrogé dans la foulée du match nul de Nice face à Toulouse (0-0) le week-end dernier, le capitaine des Aiglons Dante avait eu des mots en pointant notamment du doigt sa direction pour justifier la mauvaise saison du club azuréen, qui terminera en dehors des places européennes. Des propos qui lui ont valu un petit recadrage de la part de son entraîneur Didier Digard.

"Je me rappelle quand le coach Favre est arrivé: ‘Dans deux-trois ans, on va être constamment en Ligue des champions’. Mais ce n’est pas comme ça. Le championnat français est très difficile. Il faut le respecter, quand même. Et puis tu vas perdre 10 joueurs et il y a 10 nouveaux joueurs qui arrivent. C’est très difficile", avait taclé Dante en zone mixte dimanche.

Didier Digard lui a donc répondu ce vendredi en conférence de presse. Une réponse en forme de recadrage: "C’est compliqué de s’exprimer après les matchs. Il a exprimé sur le coup de la frustration. C’est un grand professionnel, c’est l’exemple et l’image de Nice, ça résonne beaucoup plus qu’une autre personne quand il parle. Ça a fait du bruit. Je pense que si c’était à refaire, il ne le referait pas forcément. C’est quelqu’un qui aime être concentré sur le terrain."

"Il ne faut pas non plus l'accabler"

"A l’avenir, il réfléchira. C’est toujours difficile, la période est un peu délicate. Aujourd’hui, il est retourné au travail et est focalisé sur le terrain. Est-ce que c’était maladroit de dire ça à ce moment-là? Oui, c’est l’enchaînement des choses qui donne de la résonnance à ses mots. Il ne faut pas non plus l’accabler, c’est ce qu’il ressentait sur le moment. C’est aussi votre travail d’exploiter les moments plus opportuns."