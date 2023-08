Nice: Bulka plutôt que Schmeichel contre Lille?

L’OGC Nice reçoit Lille ce vendredi 21h, en ouverture de la saison de Ligue 1. Si l’effectif azuréen n’a pas été chamboulé cet été, un changement pourrait être opéré au poste de gardien. Marcin Bulka semble avoir les faveurs de Francesco Farioli, au détriment de Kasper Schmeichel.

L’Allianz Riviera va découvrir deux nouveaux joueurs sous les couleurs niçoises, ce vendredi contre Lille à 21h. Jérémie Boga (Atalanta Bergame) et Morgan Sanson (Aston Villa) sont, pour l’heure, les seuls nouveaux arrivants. Le vent de renouveau est surtout incarné par Francesco Farioli, entraîneur de 34 ans arrivé d’Alanyaspor. L’Italien doit, comme Lucien Favre et Didier Digard par le passé, gérer le cas épineux du choix du gardien de but. L’expérimenté Kasper Schmeichel (36 ans) et l’affamé Marcin Bulka (23 ans) ont comme point commun de vouloir tous les deux être titulaires. Une tendance se dégage à l’approche de la reprise du championnat.

L’alternance pour Favre, la continuité pour Digard

Le technicien suisse, revenu par la grande porte à l’été 2020, avait décidé de faire de l’ancien capitaine de Leicester le titulaire en championnat. Marcin Bulka, revenu à Nice après une première saison en prêt convaincante, devant se contenter de la Conférence League et de la Coupe de France… Une répartition qui a volé en éclat quand le portier polonais s’est fait opérer après s’être luxé l’épaule droite en novembre. Nommé en janvier, Didier Digard a donné sa totale confiance à Kasper Schmeichel malgré des performances en dents de scie. Ainsi, Bulka n’a disputé que cinq matchs officiels la saison passée avec l’équipe professionnelle, un avec la réserve à son retour de blessure en février.

Farioli, spécialiste du poste, doit trancher… et dit ne pas encore savoir

La hiérarchie n’est plus à ce point établie. Ancien entraîneur des gardiens à Benevento et Sassuolo, Francesco Farioli accorde une importance toute particulière à ses portiers. Ils sont les premiers relanceurs de ses équipes et se doivent d’être fiables dans leur jeu au pied. Sur cet aspect, Kasper Schmeichel semble partir avec une légère avance par rapport à Marcin Bulka. L’ancien parisien, plus vif et imposant (1,99m) sur sa ligne comme dans les airs, est en progrès pour ressortir proprement les ballons.

Ce mercredi en conférence de presse, le nouvel entraîneur niçois n’a cependant pas voulu vendre la mèche: "Il y a une concurrence, comme à chaque poste, a rappelé Francesco Farioli. Les joueurs seront mis au courant, puis ensuite les journalistes. Pour les gardiens, ils ont tous les deux des caractéristiques différentes, de grandes qualités, qui m'auront rendu le choix difficile. C'est beau d'avoir une concurrence saine comme la leur."

Avantage Bulka à l’issue de la préparation

Une tendance se dégage néanmoins après les cinq rencontres de préparation jouées par l’OGC Nice cet été (1 victoire, 1 nul, 3 défaites). Le Polonais a été titularisé à trois reprises, le Danois deux fois. Appelé en sélection en juin, l’ancien de Leicester a par conséquence repris l'entraînement plus tardivement que son concurrent. Néanmoins, sur les deux derniers matchs disputés le week-end dernier, Bulka a joué celui des titulaires le samedi contre Villarreal (1-1). Schmeichel a dû attendre le lendemain pour se montrer contre la Fiorentina (défaite 1-2) au sein d’une équipe remaniée.

Le titulaire de la saison passée a sans doute payé sa prestation décevante contre Braga (défaite 2-0) quelques jours plus tôt. Apathique sur le premier but encaissé, une de ses prises de risque au pied a entraîné le second. Des éléments qui font pencher la balance du côté de Bulka avant d’affronter Lille. Une chose est sûre, aucun des deux ne souhaite passer la saison à Nice avec le costume de doublure. Un départ est à prévoir, à moins que Farioli ne réussisse à maintenir sous pression ses deux portiers, en faisant jouer la concurrence à chaque instant. Une atmosphère dont le vestiaire azuréen se passerait bien.