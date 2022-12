Nice: Ineos officialise l'arrivée de Jean-Claude Blanc comme directeur exécutif

Directeur général délégué du PSG depuis 2011, Jean-Claude Blanc va quitter le club de la capitale. Il s'engagera dans la foulée en faveur d'Ineos, qui va en faire son directeur exécutif. Il prendra ses fonctions en février prochain, a annoncé le groupe dirigé par Jim Ratcliffe.

Ineos Sport tient son nouveau directeur exécutif, il s'agit de Jean-Claude Blanc, le futur-ex Directeur général délégué du Paris-Saint-Germain, dont le club de la capitale a officialisé le départ à venir lundi. Il prendra ses fonctions avec Ineos en février prochain. L'OGC Nice figurera notamment dans son domaine d'action.

"Je suis ravi d'accueillir Jean-Claude en tant que CEO d'INEOS Sport, avec ses nombreuses années d'expérience dans différents sports. Nous avons de grandes ambitions pour toutes nos équipes sportives avec une ambition particulière d'élever nos standards dans le football et Jean-Claude apportera son flair entrepreneurial et innovant à toutes nos équipes", a vanté Jim Ratcliffe, le président d'Ineos.

"Je suis très honoré et fier de rejoindre Jim Ratcliffe et son impressionnante équipe de direction au sein d’INEOS. Je suis impatient de contribuer à la construction et au développement de tous les actifs sportifs d'INEOS et de guider, avec le conseil d'administration d'INEOS Sport, chacune des directions des équipes sportives existantes vers un succès encore plus grand", a quant à lui déclaré Jean-Claude Blanc.

Jean-Claude Blanc jouit d'une grosse expérience dans le domaine du sport, et c'est à n'en pas douter un renfort de choix pour le club azuréen. Il fut notamment directeur d'Amaury Sport Organisation (1994-2000) et de la Fédération française de tennis (2001-2006). Administrateur de la Juventus entre 2005 et 2011, il a ensuite rejoint le PSG, racheté par QSI, où il est devenu Directeur général délégué.

Un coup dur pour le PSG?

Une page s'est tournée du côté du PSG avec l'officialisation du départ d'un des hommes de base du nouveau projet. Après plus de onze ans, la mission de Jean-Claude Blanc va toucher à sa fin. Le club de la capitale avait annoncé dès lundi le départ à venir de son directeur général délégué, embauché à l’arrivée des propriétaires qataris en 2011. Le nom de son successeur sera connu "dans le courant de l’année" 2023, explique le PSG dans le même communiqué, en précisant que d’autres "cadres supérieurs" arriveront également dans les mois à venir pour renforcer le nouvel organigramme.

"Nous remercions sincèrement Jean-Claude pour sa fantastique contribution à l’histoire et au succès du Paris Saint-Germain pendant toutes ces années, a réagi Nasser Al-Khelaïfi. Le club s’est énormément développé durant cette période. Nous sommes désormais en parfaite position pour faire passer le club à un niveau supérieur, avec l’appui de la nouvelle équipe de direction qui sera annoncée ultérieurement."