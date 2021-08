Nice: "j’ai changé mon hygiène de vie" pour éviter les blessures explique Atal

Youcef Atal, latéral droit de l’OGC Nice était en conférence de presse, ce jeudi avant le déplacement de son équipe sur la pelouse du champion de France Lille (samedi 17h). Souvent absent la saison dernière pour cause de blessure, Il a confié avoir changé son mode de vie afin de réaliser une saison pleine.

Arrivée sur la Côte d’Azur à l’été 2018, Youcef Atal a réalisé une première saison intéressante avec 29 matchs de Ligue 1 et six buts marqués. Mais le latéral Niçois a dû ensuite faire face à de nombreuses blessures.

Après son titre de champion d’Afrique en 2019 avec l’Algérie, l’hygiène de vie de l’Algérien a été pointé du doigt par son sélectionneur Djamel Belmadi mais aussi par Patrick Viera, entraineur des Aiglons entre 2018 et 2020.

La saison de la confirmation ?

A la veille du déplacement de l'OGC Nice sur la pelouse du champion Lillois (samedi à 18h), Youcef Atal confie avoir changé son hygiène de vie pour réaliser une saison complète, la première depuis son arrivée en Ligue 1.



"J’ai eu beaucoup de blessures la saison dernière maintenant je souhaite passer à autre chose. J’ai changé beaucoup de choses, la manière d’entrainer, de faire des exercices avant et après les entrainements, et mon alimentation pour pouvoir faire une saison pleine. Chaque joueur à des besoins différents et d’avoir un programme spécifique pour éviter les blessures", explique le joueur sous contrat jusqu’en juin 2023.



La semaine dernière, lors de la première journée de championnat contre Reims, l’Algérien a disputé pratiquement l’intégralité de la rencontre. Il a été remplacé par Lotomba à la 89e minute.