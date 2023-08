Nice – Lille : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Ce week-end marque la reprise de la Ligue 1 Uber Eats. Pour la première affiche au programme, Lille défie Nice. Ici, on vous précise comment suivre la rencontre.

Cette première affiche de la première journée entre Nice et Lille sera à suivre ce vendredi dès 21 heures sur les antennes d’Amazon Prime Vidéo. Comme nous le verrons dans cet article, il faudra disposer du Pass Ligue 1 pour accéder à ce match qui comptera pour la première journée du championnat.

Offre Prime Video Regardez le match ! Regardez le match Nice - Lille grâce à l'offre Amazon J'en profite !

Nice – Lille en ouverture de la première journée

Qui pour succéder au Paris Saint Germain ? A cette question, les 18 clubs du championnat vont tâcher d’apporter une réponse tout au long des 34 prochaines journées. Pour la première journée, Nice défie Lille sur sa pelouse de l’Allianz Riviera. Avec un enjeu de taille pour les deux équipes : être la première équipe à occuper le siège de leader de la saison. Décevants l’an dernier, les joueurs de Nice espèrent faire meilleure figure que la neuvième place acquise en fin de saison. Du côté de Lille, on a terminé l’exercice à la cinquième position derrière Paris, Lens, Marseille et Rennes. Pour cette nouvelle saison qui démarre, les deux clubs ambitionnent de retrouver le podium et une place d’européen en fin de saison. Dans la partie suivante, on vous explique comment suivre le match en direct.

> La Ligue 1 est à suivre sur plusieurs chaines : voici comment faire !

Comment suivre Nice – Lille ?

Ce match entre Nice et Lille est à suivre ce vendredi dès 21 heures sur la chaîne Amazon Prime Vidéo. Mais pour pouvoir suivre la rencontre dans les meilleures conditions, il faudra disposer d’un abonnement permettant d’accéder au Pass Ligue 1. Le groupe Amazon propose ainsi Amazon Prime pour un prix de 6,99 euros par mois et sans engagement de durée. Grâce à ce premier abonnement, vous pourrez ensuite souscrire au Pass Ligue 1 qui permet à chaque journée de suivre 7 des 9 rencontres au programme. Et parmi les matchs au programme, il sera ainsi possible de retrouver la plus belle affiche de la journée, chaque dimanche soir. Le Pass Ligue 1 est proposé au prix de 14,99 euros par mois et toujours sans engagement de durée. A noter qu’une offre annuelle est également accessible pour un tarif de 99 euros.

Cliquez ici pour profiter de l’offre

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.