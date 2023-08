"On est l'OL de 2023, pas de 2002": la réponse un brin fataliste de Tolisso face aux critiques

Capitaine de l'Olympique lyonnais en l'absence d'Alexandre Lacazette, suspendu, Corentin Tolisso a défendu le point du match nul obtenu par l'OL contre l'OGC Nice (0-0) ce dimanche, en rappelant que l'équipe de cette saison, n'est pas "l'OL de 2002-03".

"Un bon point de pris." Au micro de Prime Video, Corentin Tolisso s'est félicité du match nul de l'Olympique lyonnais contre l'OGC Nice ce dimanche soir (0-0). Le capitaine de l'OL en l'absence d'Alexandre Lacazette, suspendu, a défendu le triste bilan d'un point pris en trois matchs de Ligue 1, rappelant que c'est "l'OL de 2023-24, pas de 2002-03".

"Il ne faudra pas jouer comme ça toute la saison"

"C'est un bon point de pris, un point collectif", préfère noter Corentin Tolisso, interrogé sur ce match nul et le compteur débloqué de l'OL, qui n'avait pas pris le moindre point jusqu'ici. "On a souffert mais on a souffert tous ensemble, donc c'est une bonne chose. On est en difficulté en ce moment, avec les deux premiers matchs, on a mal commencé la saison", déplore le capitaine du soir.

"Prendre un point face à une belle équipe de Nice, on est content. Il ne faudra pas jouer comme ça toute la saison c'est une certitude. Mais on prend au moins un point ici, c'est une bonne chose. Avec les absences d'Anthony (Lopes), Dejan (Lovren) et Alex (Lacazette), on savait que ça allait être compliqué, qu'on ne pouvait compter que sur nous-mêmes. Mais si on prenait trois points ou un point c'est une bonne chose."

"On n'est pas l'OL de 2002-03"

Relancé sur cette notion de "bon point" pour un club de l'envergure de l'Olympique lyonnais, Corentin Tolisso s'est quelque peu agacé: "Aujourd'hui on est l'OL de 2023-24, pas de 2002-03, ou 2015-16 si vous voulez. On a plus de difficultés. On ne va pas se prendre pour d'autres, on n'est pas comme nos prédécesseurs. On a vu qu'on avait du mal dès les matchs amicaux. On travaille à l'entraînement, on travaille énormément, on a tous envie de redresser la barre. Même si on est l'OL, prendre un point à Nice en étant l'OL 2023-24, on est content."

L'ancien milieu de terrain du Bayern justifie aussi ce match pauvre en occasion côté lyonnais (un seul tir cadré): "On savait qu'il y avait plusieurs styles de jeu à adapter, on a choisi le bloc médian, on ne voulait pas se faire surprendre. Sur les longs ballons et les seconds ballons on a été présent, donc c'était bien."

"On verra ce qu'on fait contre le PSG"

"On s'est concentré sur nous, après on savait que ça allait être compliqué, que c'était une équipe solide techniquement." Prochain rendez-vous, contre le PSG dimanche à 20h45. "On verra ce qu'on fait contre le PSG, si faut faire un bloc médian ou bas contre l'OL, on le fera. Même si on est l'OL de 2023-24, on essaiera de faire le maximum pour nos supporters et de gagner le match", conclut-il ironiquement.