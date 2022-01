Nice: un groupe finalement au complet à Brest, Amavi présent

Après avoir fait planer le doute sur la présence de plusieurs joueurs de l’OGC Nice, positifs au Covid, pour le match de Ligue 1 face à Brest dimanche dans le Finistère, l’entraîneur des Aiglons Christophe Galtier a finalement convoqué un groupe au complet à l’exception des internationaux africains convoqués pour disputer la CAN. Tout juste prêté par l’OM, Jordan Amavi est du déplacement en Bretagne.

"Il est impossible de passer à travers les gouttes. Nous avons fait beaucoup de tests depuis la reprise. Nous avons des cas. Je ne donnerai pas les noms." Vendredi, lors de sa conférence de presse, Christophe Galtier ne semblait guère optimiste sur les chances d’avoir un groupe au complet pour le déplacement à Brest, dimanche (13h) pour le compte de la 20e journée de Ligue 1.

Un coup de bluff de Galtier ?

Au lendemain de ces déclarations, le coach de Nice a néanmoins convoqué très étoffé pour défier l’équipe du Finistère. Seuls Mario Lemina (Gabon) et Youcef Atal (Algérie), au Cameroun pour la CAN, sont absents de la liste. Jordan Amavi, prêté par l'OM, fera sa première dans le groupe niçois depuis qu'il a quitté son club formateur en 2015.

Si Galtier pourra s’appuyer sur ses meilleurs éléments, la vérité du groupe convoqué ne sera peut-être pas celle de la feuille de match. Un coup de bluff n’est pas à exclure. Vendredi, l'entrainement n'était pas ouvert à la presse lors des 15 premières minutes comme habituellement à deux jours d'un match et ce "en raison du contexte sanitaire et de la nouvelle vague épidémique touchant actuellement notre pays et plus particulièrement notre région."

Le groupe niçois face à Brest :

Gardiens : Benitez, Bulka, Boulhendi

Défenseurs : Amavi, Bard, Daniliuc, Dante, Lotomba, Todibo

Milieux : Claude-Maurice, Boudaoui, Rosario, Schneiderlin, Smith, Thuram

Attaquants : Da Cunha, Delort, Gouiri, Guessand, Kluivert, Dolberg, Stengs