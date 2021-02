OL: "à quand un nouveau stade ici?", Garcia perturbé par les installations de Brest

L'OL a repris la tête de Ligue 1 ce vendredi après sa victoire en déplacement à Brest (2-3). Après la rencontre, Rudi Garcia en a profité pour prendre des nouvelles auprès des journalistes sur le projet d'un nouveau stade à Brest, jugeant le Francis-Le Blé un peu étroit.

Malgré quelques frayeurs en fin de partie, l’OL est reparti de Brest ce vendredi avec les trois points de la victoire (2-3). De quoi installer provisoirement les Gones sur le fauteuil de leader de Ligue 1 après 26 journées, avant les matchs ce week-end du LOSC et du PSG.

"Tout est au format de poche ici"

Alors que l’OL menait 3-0 à la mi-temps, Brest a repris espoir en seconde période en marquant à deux reprises. Un retour insuffisant malgré tout pour décrocher le nul. En conférence de presse d’après-match, Rudi Garcia préférait retenir le positif.

“On voulait être premiers pour au moins 48 heures, on l'est. C'est un week-end qui peut compter grâce au PSG-Monaco, s’est réjoui Rudi Garcia. Je suis satisfait de cette victoire. Elle est en deux phases: une première mi-temps avec le vent pour nous mais dont on n'a pas eu besoin de se servir. On a joué au sol, en mouvement, on a été bons dans la maîtrise collective et défensivement. Et en deuxième mi-temps, on pouvait s'attendre à beaucoup de pression de la part des 11 Brestois et de notre ami le vent, qui a favorisé leur kick and rush. On n'a pas tremblé.”

Disputée à huis clos, la rencontre au Stade Francis-Le Blé a suscité aussi une réflexion de la part de Rudi Garcia, qu’il a partagée avant le début de sa conférence de presse d’après-match. “Tout est au format de poche ici. Même la salle de presse, a taquiné l’entraîneur de l’OL. A quand un nouveau stade ici? C’est prévu ou pas? 2026? Bon au moins si c’est prévu, c’est bien.” Ouest France annonçait ces derniers jours la livraison du nouveau stade de Brest pour le premier trimestre 2026.