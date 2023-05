OL: Cherki promet d'aider Lacazette à battre Mbappé pour le titre de meilleur buteur

Avec 26 buts, Alexandre Lacazette trône en tête du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 à égalité avec Kylian Mbappé avant Auxerre-PSG. Pour finir la saison en tête, le capitaine lyonnais peut compter sur le soutien de son coéquipier Rayan Cherki.

C’est l’un des enjeux du sprint final en Ligue 1 : qui terminera meilleur buteur ? En inscrivant vendredi face à Monaco (3-1) son 26e but de la saison, Alexandre Lacazette a rejoint Kylian Mbappé en tête de ce classement.

Le Parisien aura l’occasion de lui répondre dimanche soir sur le terrain de l’AJ Auxerre (20h45) en clôture de la 36e journée. S’il ne faut pas oublier Jonathan David (Lille, 21 buts), Habib Diallo (Strasbourg, 20 buts), Loïs Openda (Lens, 19 buts) ou encore Folarin Balogun (Reims, 19 buts), le titre de meilleur buteur devrait se jouer entre Lacazette et Mbappé, qui semblent avoir distancé leurs rivaux.

"Ça va être une guerre jusqu'à la fin"

A ce petit jeu, le premier peut compter sur les caviars de Rayan Cherki, qui a promis de tout faire pour l’aider à gagner. "Bien sûr, il sait que je vais tout faire pour qu’il gagne même si Kylian est mon ami", a confié le meneur de jeu lyonnais après la victoire contre Monaco en zone mixte.

"Je pense que ça va être une guerre jusqu’à la fin du championnat. Ça va être très beau à voir. Que le meilleur gagne ! Même si, mon pote Alex (Lacazette), je vais tout faire pour t’aider ! (…) Alex apporte beaucoup de choses, de la sérénité. Il crie, il court, il défend, il attaque, il marque, c’est un capitaine exemplaire et un ami. On est content et fier de l’avoir avec nous", a ajouté Cherki.

Il reste deux rencontres à Lacazette pour gonfler un peu plus ses statistiques, avec la réception de Reims le week-end prochain, et un déplacement à Nice. Mbappé, lui, doit donc affronter Auxerre, puis Strasbourg et Clermont.