OL: Lacazette s'en veut d'avoir manqué le pénalty de l'égalisation à Clermont

Quelques minutes après avoir manqué le penalty de l’égalisation dans le temps additionnel face à Clermont (1-2), l'attaquant de l'OL Alexandre Lacazette a fait part de ses regrets et s’en veut "pour l’équipe, pour les supporters".

Ce point manqué vaudra peut-être cher au moment de faire les comptes, le 3 juin prochain. En ratant son penalty dans les dernières secondes de jeu à Clermont ce dimanche, Alexandre Lacazette n’a pas permis à l’OL d’obtenir un match nul et laisse son équipe derrière Lille et Rennes dans la course au top 5. Il avait pourtant lancé Lyon en marquant en première période.

"J'étais moins bien aujourd'hui, ça s'est vu sur le penalty où je l'ai complètement raté"

"On avait réussi à ouvrir le score, rapidement on se fait rattraper, rappelle le capitaine lyonnais en zone mixte. On sait que les cinq minutes après avoir marqué, c'est là où on manque d'attention, la preuve aujourd'hui. Après, Clermont a été solide et a su faire preuve d'efficacité. On a manqué de précision et de rythme. Après, ce n’était pas facile avec le terrain bien sec, mais c'était pour les deux équipes donc on aurait dû s'adapter et faire mieux".

Il revient ensuite sur la fameuse action du temps additionnel. "Moi qui loupe le penalty à la fin, c'est chiant, je m'en veux pour l'équipe, pour les supporters, souffle-t-il. (…) J'étais moins bien aujourd'hui, à tous les niveaux, ça s'est vu sur le penalty où je l'ai complètement raté. On va retravailler cette semaine et j'espère que si j'en ai un la semaine prochaine, si j’en ai un, je le mettrai au fond".

Au terme d’une semaine marquée par l’annonce fracassante du départ de Jean-Michel Aulas à la présidence de l’OL, Lacazette n’oublie pas d’avoir un mot pour son dirigeant: "Ça fait de la peine de le voir quitter le club, maintenant on va essayer de lui rendre hommage au mieux d'ici la fin de saison". Il reste trois matchs aux Gones, face à Monaco, Reims et Nice, pour arracher une place européenne.