OL: Dembélé a "honte" du classement des Lyonnais en L1

Avant de défier le PSG ce dimanche soir en clôture de la 20e journée de Ligue 1 au Groupama Stadium, l’avant-centre de l’OL Moussa Dembélé a reconnu auprès de Téléfoot que la première partie de saison des Gones, seulement 13es du classement, n’était pas du tout satisfaisante.

"On n’a peur de personne." Moussa Dembélé a beau bomber le torse avant d’affronter le PSG ce dimanche soir en clôture de la 20e journée de Ligue 1, un gouffre de 22 points sépare les deux équipes (l’OL compte un match en moins).

Après une première partie de saison chaotique en championnat marquée par cinq défaites et des incidents face à l’OM au Groupama Stadium, l’Olympique Lyonnais ne pointe qu’à la 13e place de L1, à neuf unités du podium. "C’est une honte. Il faut en avoir honte, a soufflé Dembélé dimanche au micro de Téléfoot sur TF1. Il faut tout faire pour ne pas y rester."

Peter Bosz "est l’homme de la situation à 100%"

Si l’avant-centre lyonnais espère débuter l’année 2022 par une victoire face aux Parisiens, le bilan est pour l’instant décevant voire médiocre : "Tout ne s’est pas passé comme on le voulait lors de la première partie de saison. Il y a des motifs d’espoir. Ce n’est pas une question de qualité intrinsèque mais plus une question de mental, de tout faire ensemble, en équipe."

Et surtout pas un problème d’entraîneur pour l’ex-buteur du Celtic qui apprécie le management de Peter Bosz: "Ça se passe très bien, assure-t-il. C’est un coach qui est sous-estimé dans le milieu. Pour avoir côtoyé des grands coachs, je le mets en haut de la liste. Il a le soutien du vestiaire. C’est l’homme de la situation à 100%." L'OL n'a plus gouté à la victoire depuis le 28 novembre et un succès 1-0 à Montpellier.