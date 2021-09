OL en direct: la conf de Bosz et Lopes avant Strasbourg

"Avec le coach on insiste beaucoup sur les sorties de balle au pied. On travaille beaucoup, on est beaucoup à l'écoute parce que c'est une nouvelle philosophie. Chaque entraineur a sa méthode.

Après Rémy, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, vous le connaissez, il a la banane chaque jour, il aime ce qu'il fait. Quand ça se passe comme ça, c'est plus simple. Le lien avec lui est très bon, on se rappelle de bons souvenirs. C'est toujours marquant parce que quand j'ai démarré Rémy était devant moi dans la hiérarchie, et sa longue blessure m'a permis d'enchainer les matchs. C'est un symbole que ce soit mon coach au quotidien aujourd'hui. Il est très attentif, il aime apporter cette confiance, il sait que je marche à l'affectif, il me connait par coeur, sait comment me prendre, me parler, me gérer. Ca facilite pas mal de choses."