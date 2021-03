OL en direct: la conf' de Garcia avant Reims

Après avoir abandonné cinq points dans la course au titre face à Montpellier (défaite 2-1, J25) et Marseille (1-1, J27), l'OL reste sur une victoire face à Rennes (1-0) la semaine dernière qui a permis à l'équipe de rester à la 3e place de L1 à trois points de Lille, leader, et un du PSG, deuxième. Lyon s'est aussi imposé face à Sochaux (5-2) samedi en 16e de finale de la Coupe de France et affrontera le Red Star (National 1) en huitièmes.