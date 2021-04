OL en direct: suivez la conf' de Garcia avant le déplacement à Nantes

"Tout le monde doit travailler et Islam le fait naturellement. Il a un jeu de tête offensif, c'est différent de ce que peut faire Memphis en pointe. On a plus de solutions sur les centres quand on passe sur les côtés. Ce qui est intéressant c'est aussi sa capacité à être collectif. Je me demande s'il ne prend pas plus de plaisir à faire jouer et faire marquer qu'à marquer lui-même. A lui de faire les bons choix. Parfois c'est à lui de finir et parfois il doit faire briller les coéquipiers autour de lui. Il est très bon dans l'aspect collectif. Il peut parfois être trop dans le décrochage. Certes on a Toko-Ekambi qui dévore l'espace mais Islam doit aussi le faire car on doit étirer le bloc adverse. Islam et Memphis sont très complémentaires."