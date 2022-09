OL: le salaire que devrait toucher Aulas en tant que PDG après le rachat du club

Jean-Michel Aulas va, selon L'Équipe, toucher un salaire fixe de deux millions d'euros annuels pendant trois saisons, en tant que président-directeur général d'OL Groupe, si le rachat de John Textor se conclut.

En principe dans sa dernière ligne droite, le processus de vente de l'Olympique Lyonnais au milliardaire américain John Textor implique notamment le maintien pendant au moins trois ans de Jean-Michel Aulas au poste de PDG d'OL Groupe, la holding qui chapeaute le club. D'après des informations rapportées jeudi par L'Équipe, le dirigeant de 73 ans a obtenu d'être désormais rémunéré à hauteur de deux millions d'euros fixe par saison, avec un bonus supplémentaire annuel d'un million d'euros. S'il est mis fin à sa mission avant les trois ans, une indemnité de dix millions d'euros serait prévue.

Actuel actionnaire de référence (27,72%), Jean-Michel Aulas est censé céder la totalité de ses parts détenues à travers la société Holnest, mais aussi 50% de ses obligations convertibles. Toujours selon les chiffres du journal, cette transaction va rapporter 92 M€ à l'entité de "JMA". Celle-ci conservera a priori environ 8,5% du capital d'OL Groupe.

Une opération à plus de 600 millions d'euros

Selon des sources proches de l'OL, citées mi-septembre par l'AFP, John Textor a optimisé son financement et les acteurs du dossier restent confiants pour voir aboutir le rachat. D'après le calendrier fixé au mois de juin, les négociations exclusives doivent prendre fin le 30 septembre. Celles-ci concernent non seulement les parts de Jean-Michel Aulas, mais aussi celles de Pathé (Jérôme Seydoux, 19,36%) et du fonds d'investissement chinois IDG Capitals (19,85%) pour un montant estimé à plus de 600 millions d'euros.

Aux dernières nouvelles, John Textor pourrait être épaulé dans cette opération financière par un certain Mark Affolter, qui pourrait servir à assurer la majeure partie du rachat.