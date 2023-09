OL: "On est au plus bas", Tolisso tire la sonnette d’alarme après la déroute face au PSG

Le capitaine de l’Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso, est venu exprimer son immense déception après la très lourde défaite de son équipe face au PSG (1-4) dimanche soir en clôture de la 4e journée de Ligue 1. Pour le champion du monde 2018, les Gones doivent impérativement relever la tête après la trêve internationale.

Son but sur penalty ne suffira pas à le consoler. Si Corentin Tolisso a scoré face au Paris Saint-Germain, on retiendra surtout l'humiliation subie par l'OL, surclassée 4-1 par les Parisiens au Groupama Stadium, dimanche soir en clôture de la 4eme journée de Ligue 1. Une troisième défaite qui place les Gones à la 18e et dernière place du championnat. "On le vit plus que mal, soupire le milieu de terrain. On a fait un mois d’août catastrophique. On est au plus bas."

La saison de l'OL sera-t-elle forcément une galère ? – 03/09 10:09

"Il fallait être vraiment plus méchant dans notre surface"

Alors que l'avenir de Laurent Blanc sur le banc est de plus en plus incertain, Corentin Tolisso, en bon capitaine, ne voulait pas baisser les bras en zone mixte. "Il faut se réfugier dans le travail, clame-t-il. On a deux semaines pour préparer. On a peu de joueurs sélectionnés donc on va donc avoir un groupe assez complet pour pouvoir travailler, voir ce qui ne va pas et essayer de changer de dynamique, car on ne peut pas rester comme ça."

En attendant, il va falloir se remettre de cette nouvelle gifle : "C'est un coup très dur, même si on savait qu'on était loin d'être favori contre cette belle équipe. Malheureusement ce début du match et mon erreur aide Paris à rentrer dans le match. Prendre quatre buts en une mi-temps à domicile, cela ne doit jamais arriver. Il fallait être vraiment plus méchant dans notre surface parce qu'ils rentraient facilement", conclut le Lyonnais.