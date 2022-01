OL-PSG: Michut et Simons savourent leur première de la saison en Ligue 1

Xavi Simons et Edouard Michut sont entrés en jeu ce dimanche face à l'OL (1-1) lors de la 20e journée de Ligue 1, disputant leurs premières minutes de la saison en championnat avec le PSG. Les deux jeunes talents se sont illustrés, avec notamment une passe décisive pour Michut.

La jeunesse n'a pas encore pris le pouvoir mais Xavi Simons et Edouard Michut commencent à grappiller du temps de jeu avec le PSG. Tous les deux entrés en cours de match face à l'OL ce dimanche, lors de la 20e journée de Ligue 1, remplaçant Ander Herrera et Leandro Paredes, les deux milieux de terrain ont contribué à inverser la tendance (1-1). Ils disputaient tous les deux leurs premières minutes cette saison en championnat.

"Il fallait apporter quelque chose de nouveau et on a su le faire avec Xavi Simons", se réjouit Michut

Si Lucas Paqueta avait ouvert le score (8e), Thilo Kehrer a marqué le but égalisateur, sur une passe décisive de Michut. L'occasion pour le titi parisien de devenir le passeur décisif le plus jeune pour le PSG dans l’élite (18 ans 311 jours) depuis Kylian Mbappé (18 ans et 298 jours), lors d'un match contre Dijon le 14 octobre 2017.

"On est super contents quand on rentre dans des matchs comme ça, a déclaré Edouard Michut en zone mixte. Il fallait essayer d'apporter quelque chose de nouveau et aujourd'hui, je pense qu'on a su le faire avec Xavi Simons. Ces moments-là arrivent, on ne peut être que contents. Sur ma passe décisive, il y a beaucoup de gens qui font l'appel, je ne vais pas dire que je centre un peu au hasard mais je centre et je vois que Thilo récupère et ça fait but. Je suis forcément très content, il fallait marquer."

"Que du plaisir" pour Simons

Titulaires tous les deux dimanche dernier contre Vannes en Coupe de France, où ils ont déjà marqué des points, Michut et Simons ont cette fois prouvé à plus haut niveau. "Comme je dis tout le temps, ça fait plaisir de jouer. L'intensité en Ligue 1 est plus élevée. On doit être focus sur nous", a commenté Xavi Simons (18 ans), qui est actuellement libre de s'engager où il le souhaite pour la saison prochaine, avec un contrat expirant en juin 2022.

"C'est que du plaisir", a résumé Edouard Michut sur son entrée en jeu, qui estime qu'il ne peut pas "être stressé" pour un tel rendez-vous, heureux aussi d'avoir le soutien des fans du PSG. "C'est le football, il faut profiter quand tu as ta chance et jouer avec plaisir, comme on l'a fait", a acquiescé Xavi Simons. Les fans parisiens en redemandent déjà et auront peut-être l'occasion, samedi prochain face à Brest, de voir enfin les deux jeunes talents au Parc des Princes.