OL: Reine-Adélaïde a refusé un nouveau prêt à Nice pour "voir sur du long terme"

Prêté à Nice l’an passé, Jeff Reine-Adélaïde sera de retour à Lyon cette saison, pour "voir sur du long terme" et découvrir "la philosophie" de Peter Bosz, comme il l’a expliqué au RMC Football Show.

C’est le transfert le plus cher de l’histoire du club. À l’été 2019, Jeff Reine-Adélaïde rejoignait l’Olympique Lyonnais, contre 25 millions d’euros. Après un bon début de saison, le milieu de terrain s’était gravement blessé au genou droit, avant de rejoindre Nice en prêt en octobre dernier. Cette saison, il fera son retour dans le Rhône, après avoir refusé un nouveau prêt sur la Côte d’Azur. Un choix personnel, qu’il a justifié au micro du RMC Football Show.

"J’ai eu la chance et l’opportunité d’avoir un an de prêt supplémentaire à Nice, a expliqué l’international Espoirs. Je les remercie pour ça, parce que c’est compliqué de proposer quelque chose après un an de blessure. C’était une opportunité, mais j’ai pris la décision de rentrer à la maison (à l’Olympique Lyonnais), de voir sur du long terme." Au moment de son départ au Gym en octobre dernier, il avait pourtant confié "ne pas voir son avenir proche à Lyon".

Se poser après les blessures

"Juninho a toujours eu beaucoup confiance en moi a pris de mes nouvelles. Ça m’a aidé à prendre cette décision", a-t-il aussi ajouté. "JRA" avait aussi besoin "de stabilité" après deux grosses blessures qui ont grandement ralenti sa progression : une première rupture du ligament croisé, contractée en décembre 2019 à Lyon, puis une seconde, contractée en février, dont il doit encore se rétablir. Pour l’heure, Reine-Adélaïde est en récupération à Clairefontaine.

"Le bout du tunnel, je le verrai quand je serai avec les coéquipiers sur le terrain. Pour le moment, je continue ma progression. Ça se rapproche petit à petit, je suis très heureux", a-t-il relativisé. La perspective de retrouver Peter Bosz, nouvel entraineur de l’OL, à la fin de sa convalescence, devrait lui mettre du baume au cœur. "Voir un coach aussi expérimenté venir à Lyon, avec une philosophie qui va super bien aux joueurs, ça m’a permis de prendre cette décision. Je pense qu’il va nous permettre de gravir des échelons, de continuer à progresser."