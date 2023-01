OL-Strasbourg: le but gag humiliant encaissé par les Lyonnais

Auteur d'un bon début de match dans une atmosphère explosive contre Strasbourg ce samedi en Ligue 1, l'OL a encaissé deux buts coup sur coup qui l'ont placé dans une mauvaise posture avant la seconde période.

Même lorsque le début de match est relativement satisfaisant, l’Olympique Lyonnais trouve le moyen de se faire punir bêtement par une équipe empêtrée dans la zone rouge du championnat de France. Strasbourg avait en plus très mal démarré son match avant de perdre son capitaine Dimitri Liénard sur blessure, puis un autre joueur en la personne de Jean-Ricner Bellegarde, pour le même motif. Menacé par les incursions de Rayan Cherki et Karl Toko Ekambi, peu inspirés dans la finition, un autre mal récurrent des Gones, le Racing a trouvé le moyen d’exploiter les failles lyonnaises dans la couverture du terrain, et elles furent nombreuses sur le deuxième but.

Le but gag de Strasbourg face à Lyon, 14 janvier 2022 © Capture écran Canal+

Douche froide sous une pluie battante

Sur un dégagement remarquable de Matz Sels, alors que Lyon faisait le siège de la moitié de terrain adverse, Tolisso a d’abord raté son intervention en se retournant pour intercepter. A ses côtés, Thiago Mendes est lui aussi passé au travers. Son hésitation profitait à Kevin Gameiro qui s’en allait défier Anthony Lopes dans le dos d’une défense aux abois.

Mais le petit piqué de l’attaquant n’aurait rien donné sans l’aide précieuse de Malo Gusto qui ratait son intervention en glissant dans la surface, permettant à Diallo de tacler pour marquer à bout portant du pied gauche. Alexandre Lacazette a relancé le suspense sur penalty juste avant la pause mais c’est bien escortés par les sifflets de leur propre public, et non des encouragements, que les Lyonnais ont regagné les vestiaires.

“C’est une honte de prendre deux buts comme ça. Il va falloir se remobiliser sur la seconde période parce qu'on ne va pas faire long feu”, pestait Rayan Cherki au micro de Canal+.