OL-Strasbourg: chèvre, banderoles incendiaires et sifflets... ambiance tendue au Groupama Stadium

Pour la réception de Strasbourg ce samedi, les supporters lyonnais ont manifesté leur mécontentement avant le coup d'envoi avec plusieurs banderoles dans les tribunes et des sifflets lors de l'entrée des joueurs de l'OL.

Les temps sont durs à l'Olympique Lyonnais. Huitième de Ligue 1 avant la 19e journée, les Gones sont dans l'obligation d'obtenir un résultat ce samedi lors de la réception de Strasbourg. Face à l'urgence de la situation, les supporters ont manifesté leur mécontentement. À l'arrivée du bus, 1h30 avant le coup d'envoi, une centaine d'entre eux l'ont "bloqué" quelques instants au moment où il pénétrait dans la la voie qui mène au vestiaire. Le temps de faire exploser quelques petards et fumigènes, tout en tapant fort sur le car.

Des CRS étaient parqués dans les coursives, prêts à intervenir en cas de débordements. Mais ils n'ont pas eu à le faire: tout ce petit monde, passablement énervé par les résultats de l'OL en ce moment, s'est rapidement dispersé. Ce mouvement organisé fait suite à la pose de différentes banderoles depuis une semaine: "Obligation de gagner", avant le match contre Nantes ; "Arrêtez d'être ridicule ou dégagez", avant Strasbourg.

La banderole des supporters lyonnais avant OL-Strasbourg, 14 janvier 2023 © RMC Sport

Une chèvre en tribune à Lyon, 14 janvier 2023 © RMC Sport

Textor présent au stade

Au moment de l'entrée des joueurs, les sifflets des quelque 40.000 fans rhodaniens sont descendus des tribunes du Groupama Stadium. Du côté du virage Nord, une banderole "Ne laissons pas notre club partir en fumée", ainsi qu'une chèvre dessinée sur un drap ont été déployées par les Bad Gones. Au Sud, les Lyon 1950 ont adressé un message au nouvel actionnaire John Textor. "John, the house is burning, fire the incompetents" (John, la maison est en train de brûler, renvoyez les incompétents, ndlr).

Le nouveau patron de l'OL est omniprésent ce samedi. L'homme d'affaires était ce matin à l'académie et sur la pelouse à deux heures du coup d'envoi. Il a aussi salué les joueurs au moment de leur descente du bus.

En crise de résultats

Déjà en difficulté avant la Coupe du monde, l'OL avait réalisé un match plein à Brest (4-2), avant de s'écrouler totalement contre Clermont trois jours plus tard (0-1). La qualification en trompe-l'oeil contre Metz en 32e de finale de Coupe de France n'a pas rassuré sur les intentions de jeu, d'autant que les Gones restent sur un nul sans saveur à Nantes (0-0) et prennent de plus en plus de retard dans la course à l’Europe (9 points d’écart avec la 5e place).