OL: comment Blanc a relancé Cherki "avec des discussions un peu chaudes"

Laurent Blanc a salué l’évolution de Rayan Cherki depuis son arrivée à l’Olympique Lyonnais. L’entraîneur rhodanien est satisfait de l’implication du jeune milieu offensif pétri de talent.

Toujours intermittent en Ligue 1 avec une médiocre huitième place, l’OL veut emmagasiner de la confiance face à Metz ce samedi lors des 32es de finale de Coupe de France au Groupama Stadium. Métamorphosé depuis l’arrivée de Laurent Blanc sur le banc rhodanien, Rayan Cherki devrait y une troisième titularisation consécutive. La récompense pour un joueur qui a fait des efforts après un petit recadrage de son entraîneur.

"C'est un garçon amoureux du football, ce qui est déjà très bien. Cela peut paraître paradoxal mais c’est déjà bien voire très bien. C’est un garçon qui a beaucoup de talent, tout le monde est pratiquement unanime là-dessus. Il a beaucoup de talent mais il faut l'utiliser à bon escient et l'utiliser pour le bien de l'équipe, a estimé Laurent Blanc ce jeudi face à la presse. Ce n'était pas toujours le cas avec Rayan et cela a donné lieu à des discussions un petit peu chaudes avec lui. Je trouve souvent que les joueurs de talent sont différents parce que souvent ils le sont. Mais si vous avez la chance d’avoir un joueur de talent et qu’il le met au service de l’équipe cela peut donner des choses magnifiques."

Cherki: "Tout ce qu’il a à me donner, je prends"

Buteur lors du succès à Brest (4-2) mais en échec pendant la défaite contre Clermont, Rayan Cherki a remercié Laurent Blanc pour ses conseils et son repositionnement au poste de meneur de jeu derrière un attaquant.

"Le poste de numéro 10, c’est un poste avec lequel j’ai beaucoup de dispositions et où je me sens le mieux. Après j’ai beaucoup discuté avec le coach. C’est un poste ou lui aussi aime me voir évoluer. Même s’il est conscient que je peux évoluer sur tous les postes du front de l’attaque, a expliqué le phénomène des Gones devant les journalistes. On discute énormément parce qu’il a une expérience énorme que cela soit en tant que joueur ou entraîneur. Tout ce qu’il a à me donner, je prends sans hésiter."

Cherki heureux d’enchaîner

Jamais indispensable pendant l’ère Bosz à Lyon, Rayan Cherki semble enfin en mesure de franchir un palier sous les ordres de l’ancien sélectionneur des Bleus. Le jeune espoir formé à l’OL a remercié son nouveau coach pour sa confiance, avec une petite pique discrète destinée à son prédécesseur néerlandais.

"[Enchaîner les minutes et les matchs] J’ai envie de vous dire que cela change tout. Passer de cinq minutes à être titulaire une fois puis deux et de sentir la confiance du coach c’est quelque chose de très important pour un jeune joueur ou même pour les plus anciens, a poursuivi Rayan Cherki. Pour ma part c’est quelque chose que j’attendais depuis bien longtemps et qui m’apporte énormément sur le plan physique et celui de la confiance. Cela permet d’avoir des habitudes avec les autres et de se sentir bien."

Et l’espoir de 19 ans de préciser l’importance du mental dans son évolution: "Je pense que c’est lié à un changement de ma part qui a été effectué. Mais je pense que cela vient aussi du coach qui a su me cerner et me comprendre. C’est quelque chose qui a été très important pour moi, et pour le coach afin que je puisse jouer. Ce sont des compréhensions que j’ai eues tout au long du début de saison qui me servent aujourd’hui pour pouvoir enchaîner les matchs et être plus performant qu’avant."