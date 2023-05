OM-Angers: un jeune fan se fait voler son portable, des supporters se cotisent pour lui en offrir un nouveau

Un jeune supporter s'est fait voler son téléphone dimanche en marge d'OM-Angers. Mais le malheureux a profité d'un superbe élan de générosité de fans olympiens à la sortie du Vélodrome, lui offrant largement de quoi se racheter un nouvel appareil en lançant une "cagnotte sauvage".

Soirée pleine d'émotions pour ce jeune supporter de l'Olympique de Marseille. Présent avec sa famille au Vélodrome pour soutenir les Marseillais dimanche face à Angers (victoire 3-1), un jeune adolescent pensait repartir bien triste du Vélodrome malgré le rêve de qualification directe à la Ligue des champions gardé intacte par l'OM.

Le malheureux s'était en effet fait voler son téléphone en marge de la rencontre. Face à la détresse du garçon, en pleurs sur le parvis du stade, des dizaines de supporters marseillais ont pioché dans leur porte-monnaie pour lui offrir un sacré paquet de pièces et de billets, comme on peut le voir sur une séquence relayée par le compte Clean my Calanques. Une scène touchante diffusée et largement partagée sur les réseaux sociaux.

"On est une famille ici à Marseille!"

Motivés par un fan muni d'un mégaphone, les supporters ont rapidement permis au jeune fan de retrouver le sourire grâce à leur générosité, et d'emmagasiner une somme d'argent conséquente pour se racheter un nouveau téléphone.

”On est une famille ici à Marseille! Ne lui donnez pas trop non plus, il a de quoi s’acheter deux ou trois Iphone là...”, plaisante le supporter au mégaphone sous les applaudissements de la foule. Réconforté et même porté en triomphe devant le Vélodrome, l'adolescent se rappellera sûrement toute sa vie de ce dimanche pas comme les autres.