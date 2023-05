OM: "À eux de ne pas faire un faux pas", le petit coup de pression de Veretout aux Lensois

Après la victoire de l'OM face à Angers en clôture de la 35e journée de Ligue 1 (3-1), Jordan Veretout a salué l'état d'esprit des Marseillais, toujours en course pour décrocher une place directement qualificative pour la Ligue des champions. L'international français a également averti les Lensois que son équipe ne lâcherait rien sur les trois dernières journées.

La lutte pour la deuxième place de Ligue 1 promet d'être intense jusqu'à la fin. Alors qu'il reste trois journées à disputer, Lens est toujours dauphin du PSG, deux points devant Marseille. Statu quo, puisque les deux équipes se sont imposées lors de la 35e journée: les Sang & Or ont renversé Reims à dix contre onze (2-1), tandis que les Marseillais ont souffert pour battre un Angers déjà relégué au Vélodrome (3-1).

Après la victoire olympienne contre la lanterne rouge, Jordan Veretout a prévenu les Lensois que l'OM n'allait rien lâcher dans le sprint final. "Le match, c'est un ensemble. C'est toute une équipe qui gagne, pas seulement les buteurs. C'est tous ensemble qu'on pourra aller chercher cette deuxième place. On ne lâchera pas. On sait que Lens est devant. À eux de ne pas faire un faux pas parce qu'on sera derrière", a confié le milieu marseillais au micro de Prime Video.

>> Revivez Marseille-Angers (3-1)

Un gros morceau à jouer pour Marseille

Un discours offensif qui contraste avec les propos de son coéquipier Ruslan Malinovskyi, qui se focalise uniquement sur les résultats de l'OM. "On regarde seulement ce qu'on a à faire de notre côté et si de l'autre côté, il se passe quelque chose, nous verrons, a confié l'Ukrainien en zone mixte. Notre objectif, c'est de gagner chaque match. Il en reste trois à aller chercher. Mais à l'instant T, on ne pense pas à ces trois matchs mais juste à celui de Lille (samedi à 21 heures)."

Alors qu'il reste encore neuf points à distribuer, les deux équipes ont un calendrier plutôt favorable, surtout les Lensois, qui affrontent deux candidats au maintien et Lorient, qui n'a plus rien à jouer. En revanche, les hommes d'Igor Tudor auront fort à faire face aux Lillois, toujours en course pour accrocher la 5e place.

Le calendrier de Lens

va à Lorient, reçoit Ajaccio, va à Auxerre

Le calendrier de l'OM

va à Lille, reçoit Brest, va à Ajaccio