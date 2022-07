OM: "Ça ne se refuse pas", le courtisé Isaak Touré explique pourquoi il a choisi Marseille

Pisté par de nombreux clubs européens, le jeune défenseur français Isaak Touré (19 ans) a choisi de s'engager avec l'OM, qui l'a acheté au Havre. Il s'en est expliqué sur le site officiel du club phocéen.

Il était dans le viseur de Francfort ou de Manchester City, mais Isaak Touré est aujourd'hui un joueur de l'OM. Le jeune et très grand défenseur français (19 ans, 2,04m), auteur d'une saison 2021-2022 intéressante avec Le Havre en Ligue 2, s'est engagé cette semaine avec le club phocéen jusqu'en 2027. Et il a expliqué ce choix dans une interview publiée ce dimanche sur le site officiel de l'OM.

"C’est une immense fierté, sourit-il. Pourquoi j’ai choisi l’OM ? Déjà parce que c’est mon club de cœur. Depuis tout petit je suis fan de l’OM. Et puis voilà, ça ne se refuse pas, l’Olympique de Marseille. On ne dit pas non." A un club qui va disputer la Ligue des champions ("C'est un rêve que j'espère réaliser"), et dans lequel a évolué l'un de ses joueurs préférés...

"J'étais fan de Didier Drogba"

"J’ai commencé comme attaquant, en plus j’étais fan de Didier Drogba qui est passé par là, explique l'international U19. Après j’ai rencontré des coachs, je suis descendu petit à petit, et je me retrouve derrière."

Et en même temps que le poste, ce sont ses sources d'inspiration qui ont évolué. "Je m’inspire de William Saliba, qui est jeune mais qui a fait beaucoup de choses, avec déjà plus de 100 matchs en Ligue 1 (84 en réalité, ndlr), confie Touré. J’aime aussi Virgil van Dijk, bon joueur, et Kalidou Koulibaly."

Mais avant de peut-être les rejoindre parmi les meilleurs arrières centraux de la planète, Isaak Touré veut prendre son temps. "Mes premiers objectifs, c’est d’apprendre des anciens, par la suite on verra, tempère-t-il. Mais je vais apporter de la jeunesse et de la fraîcheur."