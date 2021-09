OM: ce que le président Macron a dit à Payet et Longoria lors de leur cocktail commun

Emmanuel Macron a rencontré Pablo Longoria et Dimitri Payet lors d'un cocktail dînatoire organisé à Marseille ce mercredi, pour lequel une délégation de l'OM était invitée. L'occasion pour le chef de l'État, supporter de l'équipe phocéenne, de plaisanter sur l'aspect sportif, mais aussi de saluer le rôle social du club.

Lors d'un cocktail dînatoire organisé à Marseille, ce mercredi soir sur le fort d'Entrecasteaux avec vue imprenable sur le Vieux Port, Emmanuel Macron s'est entretenu avec des membres de l'OM. Le chef de l'État a flatté la petite délégation olympienne, représentée notamment par le président Pablo Longoria et par Dimitri Payet. Il leur a expliqué qu’il apprécie les valeurs de l’équipe, car cet OM "va de l’avant, ne s’avoue jamais vaincu et cela colle à l’esprit de la ville".

Emmanuel Macron a confié aux Olympiens présents sur place qu’il avait regardé les premiers matchs. Il a également dit à Dimitri Payet qu'il le trouvait très en forme. Le président de la République a reçu fièrement un maillot marseillais, floqué Macron avec le numéro 10. "J’accepte ce cadeau mais je vais avoir des problèmes avec les autres clubs", a-t-il glissé en riant.

Macron souhaite à l'OM de gagner la Coupe de France

Avec Pablo Longoria et Jacques Cardoze, le directeur de la communication du club, Emmanuel Macron a beaucoup insisté sur le rôle social de l’OM. Il s'est montré très attentif au sujet des partenariats avec les clubs amateurs et les jeunes. Il a fait savoir qu'il appréciait que l'OM soit un acteur fort et réconfortant qui crée du lien social dans cette ville qui souffre parfois.

Côté sportif, Emmanuel Macron, premier supporter de l’OM, a aussi demandé à Pablo Longoria et à Dimitri Payet de "gagner la Coupe de France". Il leur a aussi dit en souriant: "Ce n'est pas drôle d'aller au Stade de France sans voir l'OM!"

Enfin, le président de la République a tenu à remercier l’OM pour la vidéo sur la vaccination diffusée sur les comptes officiels du club sur les réseaux sociaux. Pablo Longoria, l'entraîneur argentin Jorge Sampaoli et deux joueurs y encouragent la population à se vacciner pour le bien de tous.