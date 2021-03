OM en direct: Amavi et Rongier absents de l'entraînement

Jordan Amavi et Valentin Rongier n'ont pas participé à l'entraînement collectif de l'OM, ce vendredi matin. Absent des terrains pendant deux mois en raison d'une blessure au mollet, Amavi avait brièvement repris la compétition en entrant face à Nice et Nantes. Mais l'arrière gauche souffre désormais de la cuisse et a manqué les deux dernières rencontres contre Lyon et Lille. Rongier, aussi, était absent lors de ces deux rendez-vous (suspendu face à l'OL, forfait à Lille).

Nasser Larguet a participé au toro avec les joueurs en début d’entraînement avant son dernier match à la tête de l’équipe. (NP à Marseille)