OM en direct: Sampaoli confirme des "intentions" pour des Sud-Américains

"Sur la capacité du coach et du staff, je suis complètement sûr et satisfait. Sur les capacités financières, on ne maîtrise pas complètement. Il faut plus le demander au président. On sait qu'il va y avoir énormément de changements. Il va falloir recruter de façon intelligente. On sait que ça va être compliqué. La saison prochaine, on devra être en haut du classement pour espérer faire la Ligue des champions, ça doit être l'objectif du club".