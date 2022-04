OM en direct: la conf de Sampaoli avant le déplacement à Reims en Ligue 1

Marseille se déplace à Reims ce dimanche lors de la 34e journée de Ligue 1. Deuxième derrière le PSG, l'OM ne peut plus lutter pour le titre mais espère encore assurer sa qualification en Ligue des champions. Face à une équipe qui ne joue plus rien cette saison, le groupe de Jorge Sampaoli pourrait garder ses distances avec ses rivaux dans la course au podium. La conférence de presse de l'entraîneur argentin est à suivre en direct commenté ce vendredi sur le site et l'app RMC Sport.

Le virage nord ne sera pas vide contre le Feyenoord D'abord sanctionné pour la demi-finale de Conference League contre le Feyenoord, le virage nord du Vélodrome ne sera pas vide. Voilà qui devrait faire plaisir à Jorge Sampaoli. >> Plus d'infos à lire ici



