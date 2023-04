OM: la mise au point claire de Longoria sur son avenir

Evoqué du côté de la Juventus ces dernières semaines, Pablo Longoria se montre clair sur son avenir dans une interview au Figaro. Le président marseillais ne se voit pas du tout partir.

"Je jouerai ici jusqu'à ma dernière force. Je suis marseillais à vie." En juin 2022, alors qu’il était annoncé sur le départ, Dimitri Payet avait eu cette formule pour balayer les rumeurs. Un an plus tard, c’est au tour de Pablo Longoria de clamer son amour pour Marseille. Et de faire taire ceux qui l’annoncent ces dernières semaines du côté de la Juventus Turin.

>> Les infos mercato EN DIRECT

"Je n'ai pas envie de m'en aller"

"Jamais je ne quitterais l'OM !", clame-t-il dans un entretien accordé ce jeudi au Figaro. "Peut-être qu'un jour le propriétaire (Frank McCourt) perdra sa confiance en moi. Mais je n'ai pas envie de m'en aller. Et je ne crois pas qu'un président de l'OM puisse partir d'ici pour chercher un autre club. Ce serait un manque de respect envers l'institution, qui est plus grande que Pablo Longoria…", appuie le président marseillais.

Arrivé au club en juillet 2020 en tant que directeur général délégué chargé du football, pour remplacer Andoni Zubizarreta, l’Espagnol s’est hissé à la présidence du club en février 2021 après la mise à l’écart de Jacques-Henri Eyraud. "Avoir un projet ambitieux à Marseille, une ville de football, c'est encore plus stimulant que partout ailleurs, insiste Longoria auprès du Figaro. Après, comme la vie, le football est fait de plaisir, de joie et de déception."

Troisième de Ligue 1 à six points du PSG, son équipe se rendra dimanche sur le terrain de Lorient (20h45) en clôture de la 30e journée.