EN DIRECT - Mercato: le Camp Nou réclame le retour de Messi au Barça... qui y travaille

Bienvenue dans notre live pour suivre toutes les informations et rumeurs du mercato, déjà animé par les questions sur l'avenir de Lionel Messi, en fin de contrat au PSG en juin prochain. Les choses bougent aussi sur les bancs avec des postes à pourvoir à Chelsea et Tottenham alors que la position de Christophe Galtier au PSG est de plus en plus fragile.