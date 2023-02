OM: le discours très élogieux de Tudor sur Longoria

Arrivé pendant l'intersaison sur le banc de l'OM, Igor Tudor lutte actuellement pour le titre en Ligue 1. Avant le choc contre le PSG, l'entraîneur croate a salué sa collaboration réussie avec son président Pablo Longoria.

Malgré les quelques remous liés au départ de Jorge Sampaoli et à l'arrivée d'Igor Tudor pendant l'été, Pablo Longoria a fait taire ses détracteurs cette saison. Deuxième de Ligue 1 avec cinq points de retard sur le PSG avant le Classique, ce dimanche au Vélodrome lors de la 25e journée, Marseille rêve encore du titre en championnat. Une vraie réussite collective bâtie par les joueurs ainsi que par l'entraîneur croate et ses dirigeants.

"C'est vrai que j'ai vu et côtoyé beaucoup de présidents. Après, évidemment que je devrais bien parler de lui parce que c'est mon chef, a lancé ce vendredi Tudor en conférence de presse. Sinon je serais viré (rires). Pablo Longoria, David Friio et Javier Ribalta, ce sont mes supérieurs, mais honêtement je ne peux dire que des choses positives. Ils ont toujours fait des choses justes et de la bonne manière. Ils interviennent quand il faut et au contraire comprennent quand c'est à moi de décider et de prendre les choses en mains."

"Une très bonne symbiose entre nous"

Assez méconnu en France à son arrivée, Igor Tudor a réussi à bâtir un vrai collectif cette saison à Marseille. Une performance réalisée de concert avec le président Longoria, très actif pour renforcer l'équipe sur le marché des transferts et qui laisse une certains marge de manoeuvre à son coach sur le terrain.

"Il y a vraiment une très bonne symbiose entre nous. C'est quelque chose qui semblait évident mais ce n'est pas toujours le cas, a encore expliqué le technicien croate. Chacun fait ce qu'il a à faire, chacun se concentre sur son travail. Parfois on pense que c'est ça mais ailleurs ce n'est pas forcément le cas."

Et Tudor de conclure dans un large sourire: "Ici, tout le monde est concentré sur ce qu'il a à faire sans empiéter sur les autres. Je pense que ce sont vraiment des dirigeants de haut-niveau. Je suis heureux de travailler à leurs côtés et pour eux."

Une date anniversaire et une belle harmonie que les joueurs du PSG espèrent bien gâcher ce dimanche lors du choc au sommet de la 25e journée de Ligue 1.