OM: le très joli but de Gerson en amical, Benedetto également décisif

D'un joli ballon piqué, le Brésilien Gerson a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs lors de la victoire en amical de l'OM face aux Suisses du Servette Genève (3-1). Dario Benedetto a signé un doublé.

Une première période timide. Et puis une inspiration pour enflammer un public déjà bouillant. Aligné d’entrée par Jorge Sampaoli ce jeudi face aux Suisses du Servette Genève (3-1), en amical, Gerson a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. Joliment lancé par Boubacar Kamara, le milieu de terrain brésilien a trouvé la faille en piquant parfaitement son ballon pour tromper le gardien adverse (54e). Un but qu’il a célébré avec un grand sourire dans un stade Parsemain en fusion, à Fos-sur-Mer, où la jauge était fixée à 5.000 spectateurs.

>> Revivez le match amical OM-Servette

Un doublé pour Benedetto

Présenté par son président Pablo Longoria comme "le plus grand talent brésilien de sa génération", Gerson est arrivé de Flamengo fin juin. Âgé de 24 ans, ce milieu polyvalent a signé pour cinq ans. Révélé à Fluminense, il était parti très tôt en Europe, à 18 ans, en 2016, pour jouer à l'AS Rome puis à la Fiorentina, mais il n’était pas parvenu à s’imposer en Italie et avait fini par retourner dans son pays natal en 2019. "J’ai appris beaucoup de choses. Maintenant je suis plus mature, plus conscient des choses. Et je sais exactement ce que je veux", a-t-il confié lors de sa présentation à Marseille.

Lors de cet amical, Dario Benedetto s'est lui aussi illustré en signant un doublé dans le dernier quart d'heure (80e, 90e+2). Les Marseillais attaqueront la nouvelle saison de Ligue 1 le week-end du 8 août à Montpellier.