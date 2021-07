OM: Longoria présente Gerson, "le plus grand talent brésilien de sa génération"

A l’occasion de la présentation de sa recrue estivale Gerson ce jeudi à Marseille, le président de l’OM, Pablo Longoria, n’a pas tari d’éloges au sujet de l’ancien milieu de terrain brésilien de Flamengo.

C’était le grand oral pour Gerson. Relativement méconnu du public français, le milieu de terrain brésilien recruté par l’Olympique de Marseille était présenté aux médias ce jeudi. Mais il ne s’est pas présenté seul face aux journalistes. Pablo Longoria l’a accompagné et présenté avant de lui laisser la parole, aidé par son traducteur. L’occasion pour le président de l’OM de couvrir d’éloges ce milieu de terrain âgé de 24 ans : "J’ai toujours considéré Gerson comme le plus grand talent brésilien de sa génération, a déclaré le patron phocéen. Depuis ses débuts à Fluminense, il a toujours été un joueur de talent. Un joueur incroyable qui faisait basculer les matchs quand il était plus jeune. Dans cette génération, il a toujours été un joueur qui faisait la différence."

Il apprécie "sa mentalité et sa personnalité"

Le président olympien suit depuis longtemps ce milieu "complet." "Tous les clubs européens étaient très intéressés parce que tout le monde considérait que c’était l’un des plus grands talents du foot brésilien, poursuit-il. Il a eu une expérience en Europe où il est arrivé très jeune (à l’AS Roma et à la Fiorentina entre 2016 et 2019). Puis il est retourné au Brésil avec une grande pression, à Flamengo. Ils ont construit une très grande équipe dans laquelle Gerson était un joueur très important. Il a tout gagné, il s’est développé."

Sous le charme du joueur, Longoria apprécie aussi "sa mentalité et sa personnalité." Et la façon dont Gerson s’est imposé pour son retour dans son pays. "Il s’est hissé parmi les meilleurs joueurs du championnat brésilien", glisse-t-il. Ne lui reste plus qu’à en faire autant en Ligue 1. L’OM débutera sa saison sur la pelouse de Montpellier.