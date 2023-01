OM: Malinovskyi regrette son carton jaune après seulement 25 secondes de jeu

Nouvelle recrue de l’OM, Ruslan Malinovskyi (29 ans) a écopé d’un carton jaune 25 secondes seulement après son entrée en jeu lors de son premier match à Troyes (0-2), mercredi en Ligue 1.

Ruslan Malinovskyi (29 ans) se souviendra de ses débuts avec l’OM. Deux jours après l’officialisation de son arrivée au club, le milieu de terrain ukrainien a disputé son premier match sous ses nouvelles couleurs. Il est entré en jeu à la place d’Issa Kaboré à la 67e minute de jeu: le chrono affichait exactement 66’19’’. Vingt-cinq secondes plus tard, il a reçu un carton jaune sur sa première action de jeu (66’44’’).

Après un coup franc de Cengiz Under dégagé par la défense troyenne, Malinovskyi s’est mis en chasse de Momo Baldé pour l’empêcher de partir en contre-attaque, avant de le tacler par derrière. S’il a d’abord touché le ballon, l’arbitre a estimé son geste dangereux puisqu’il a retenu la cheville de son adversaire dans son élan. Le milieu marseillais a pris cet incident avec sourire à l’issue de la rencontre même s’il estime la sanction sévère.

"Il n’y avait pas faute"

"Je me suis senti bien, c’était important pour moi, a-t-il déclaré aux journalistes. Je suis content d’avoir joué mes premières minutes et d’avoir obtenu une première victoire avec Marseille. Ce n’est que le début, je dois travailler plus. Je suis un peu déçu de mon premier carton jaune parce qu’il n’y avait pas faute."

Il explique son geste: "J’ai essayé d’aider l’équipe parce que nous menions 2-0 et nous devions conserver le résultat, j’ai essayé de défendre et d’aider les défenseurs. On a conservé le clean-sheet, trois points, c’est le plus important."

Tudor ne comprend pas le jaune

Son entraîneur Igor Tudor a aussi regretté le jaune infligé à son nouveau joueur. "Il n’y avait pas carton jaune selon moi, a déclaré le Croate. Il n’avait qu’un entraînement dans les jambes. C’est bien qu’il ait pu jouer ces quelques minutes. Il va falloir qu’on travaille sur des détails pour l’intégrer à l’équipe." Malinovskyi abonde dans le même sens même s’il assure être déjà prêt physiquement. "Je suis bien, je me suis beaucoup entraîné en Italie pendant la coupure de la Coupe du monde, a-t-il expliqué. Ce n’est pas un problème pour moi."

Il a conclu en adressant un message aux supporters. "L’OM a des supporters incroyables, a-t-il remarqué. Nous nous sommes sentis comme si jouions à la maison. Merci pour le soutien et j’espère qu’à domicile, ce sera encore plus le feu avec plus de gens." Le joueur, prêté avec option d’achat par l’Atalanta, découvrira l’ambiance du Vélodrome dès samedi face à Lorient (19h, 19e journée de Ligue 1).