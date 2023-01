Mercato: l'OM officialise l'arrivée de Malinovskyi, sa première recrue de l'hiver

L'OM a annoncé ce lundi le recrutement du milieu de terrain offensif ukrainien Ruslan Malinovskyi, première recrue du mercato hivernal à Marseille, qui arrive de l'Atalanta Bergame en prêt avec option d'achat.

C'était très, très attendu, c'est désormais officiel. L'OM a annoncé ce lundi le recrutement du milieu de terrain offensif ukrainien Ruslan Malinovskyi (29 ans), première recrue du mercato hivernal à Marseille, qui arrive de l'Atalanta Bergame en prêt avec option d'achat.

L'arrivée de Malinovskyi avait déjà été espérée cet été à Marseille, mais les deux clubs n'étaient pas parvenus à trouver un accord.

>>> Le mercato en direct

Présentation jeudi

L'OM n'a pas détaillé les conditions du prêt du joueur, mais comme expliqué précédemment par RMC Sport, l'option d'achat attachée au prêt est obligatoire pour un montant de 10 millions d'euros, hors bonus éventuels.

L'arrivée de l'ancien joueur de Genk et de l'Atalanta permet à l'OM de compenser l'absence sur blessure d'Amine Harit, gravement touché au genou droit avant la Coupe du monde et dont la saison est terminée.

En trois saisons et demie avec l'Atalanta, Malinovskyi a disputé 143 matchs, inscrit 30 buts et donné 24 passes décisives. L'OM a également rappelé qu'il avait participé trois fois à la Ligue des Champions avec le club lombard et qu'il avait fini meilleur passeur de Serie A en 2021. Le joueur sera présenté lors d'une conférence de presse jeudi au Stade Vélodrome.