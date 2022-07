OM: Milik forfait pour le premier match amical de l’été

Selon La Provence, Arkadiusz Milik ne participera pas au premier match de préparation de l’OM. Touché au talon d’Achille le mois dernier, le buteur polonais n’est pas suffisamment rétabli pour affronter les amateurs de Marignane-Gignac-Côte Bleue, ce mercredi à la Commanderie (19h).

Pour son baptême sur le banc de l’OM, Igor Tudor va devoir composer sans son n°9. Selon La Provence, Arkadiusz Milik est forfait pour le premier match amical de l’été. Touché au talon d’Achille avec sa sélection le mois dernier, l’attaquant polonais (auteur de 20 buts en 37 apparitions la saison passée) n’est pas suffisamment rétabli pour affronter ce mercredi les amateurs voisins de Marignane-Gignac-Côte Bleue (18h). Un match qui se disputera à huis clos, dans l’intimité de la Commanderie.

L’occasion pour Tudor de procéder à une revue d’effectif lors de cette opposition de reprise face aux pensionnaires de National 2. Hormis Arkadiusz Milik et Konrad de la Fuente (toujours blessé au genou), le nouveau coach marseillais va pouvoir compter sur l’ensemble de son vestiaire. A commencer par les deux recrues défensives du mercato: Samuel Gigot (Spartak Moscou) et Isaak Touré (Le Havre). De retour de son prêt à Nice, Jordan Amavi sera également de la partie, tout comme plusieurs jeunes du centre de formation: Yakine Said Mmadi, Amay Caprice, Oussama Targhalline, Salim Ben Seghir, Bilal Nadir et Aylan Benhayia.

Un match de gala contre l’AC Milan

Alors qu’il lui reste encore un an de contrat sur la Canebière, Kevin Strootman est écarté du groupe. Après ce premier test estival, l’OM affrontera samedi Norwich City, avant de défier Middlesbrough (22 juillet), le Betis Séville (27 juillet) et de s’offrir une affiche de gala contre l’AC Milan au Vélodrome (31 juillet). Les coéquipiers de Dimitri Payet, qui retrouveront la Ligue des champions cette saison, débuteront leur championnat par la réception du Stade de Reims, le dimanche 7 août (20h45), lors de la première journée de Ligue 1.