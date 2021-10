OM-PSG: son tacle sur Mbappé, l'ambiance... Saliba raconte "le meilleur match" de sa carrière

Le défenseur central de l’OM William Saliba a réalisé une vraie masterclass face aux stars du PSG (0-0) et notamment face à Kylian Mbappé dimanche soir au stade Vélodrome.

Son tacle sur Kylian Mbappé en 2eme période a déjà fait le tour des réseaux. "Je me suis dit soit je le prends (le ballon), soit je prends rouge", confie William Saliba. Sauveur de l’Olympique de Marseille face au champion du monde, le défenseur de l’OM a été l’un des grands acteurs de ce Classique OM-PSG sans but (0-0) dimanche soir en clôture de la 11eme journée de Ligue 1. Tranchant dans ses interventions, rassurant, sérieux dans la relance, l’ancien joueur d’Arsenal a éteint le trio Messi-Neymar-Mbappé et a joué comme un vieux patron alors qu’il n’a que 20 ans. "C'était le meilleur match de ma carrière" a même carrément avoué le natif de Bondy, comme Mbappé.

"On a un petit peu de regrets"

Une rencontre qui ne s’est toutefois pas achevée par une victoire marseillaise. "C'est un très, très bon match, commente Saliba. Après le carton rouge (à Hakimi) on espérait ramener les trois points, on a essayé, mais sur la fin, même à dix, ils arrivaient à faire tourner la balle, ils ont les meilleurs joueurs du monde devant. On a un petit peu de regrets, mais on prend quand même un bon point, ce n'est pas si mal que ça. On manque un peu d'efficacité. On a montré un beau visage, on s'est battu jusqu'au bout, et pour l'ambiance, c'était le plus beau match de ma carrière."