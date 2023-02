OM-PSG: la très grosse colère de Galtier envers un supporter marseillais

Après le coup de sifflet final de la rencontre entre l'OM et le PSG (0-3), dimanche soir au Vélodrome, Christophe Galtier a été filmé très énervé à l'encontre d'un supporter marseillais placé juste derrière le banc parisien.

Il n'y a pas eu match sur le terrain entre le PSG et l'OM, dimanche soir au Vélodrome, mais ça n'a pas empêché quelques tensions des deux côtés après le coup de sifflet final. Christophe Galtier, malgré la victoire 3-0 de son équipe, s'est sérieusement énervé auprès d'un supporter marseillais placé derrière le banc parisien.

L'origine de la discorde entre ce supporter et l'entraîneur du PSG n'est pas encore connue, mais le passé de Christophe Galtier, né à Marseille et ancien joueur de l'OM (1985-87 puis 1995-97), le plaçait dimanche soir dans un environnement particulier pour le Classique au Vélodrome.

Galtier retenu par son staff et ses joueurs

Sur la courte vidéo de la scène, on distingue des invectives lancées, quelques insultes aussi, mais on voit Galtier retenu par des membres du staff et des joueurs, et le supporter marseillais bloqué par la sécurité du Vélodrome, très vigilante lors de cette altercation.

L'incident semblait toutefois oublié quelques minutes plus tard en conférence de presse, où Christophe Galtier pouvait se satisfaire de la prestation de ses joueurs. Dans un mois de février compliqué, moins de trois semaines après un revers face à l'OM en Coupe de France (2-1), le PSG a pris sa revanche et entamé une série de victoires.